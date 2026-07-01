Гулатинга законы

Гулати`нга зако`ны — средневековые законы, утвержденные на тинге в местности Гулен на юго-западе Норвегии. Древнейшие из норвежских областных законов, ценный источник по истории раннесредневековой Норвегии. Изначально передавались в устной традиции. Снорри Стурлусон указывает, что создателем Г. з. являлся конунг Хакон Добрый (ок. 933 — 961). Однако наиболее ранние Г. з. появились еще до его правления. Создателем древнейшего письменного текста Г. з. по средневековой традиции считался конунг Олав Святой (995—1030). Однако, по мнению специалистов, законы были кодифицированы после правления Олава — во 2-й половине XI в. или в начале XII в. В 1163 при короле Магнусе Эрлингссоне (1161—1184) была утверждена новая редакция. Полный текст сохранился в рукописи, созданной в XIII в. и хранящейся в Копенгагенском университете. В этом манускрипте сведены воедино старшая и младшая редакции. Г. з. действовали до 1270-х, когда было создано и ратифицировано общее для всей Норвегии законоуложение — Ландслов («Земский закон») Магнуса Исправителя законов (1263—1280). Текст Г. з. открывается так называемым разделом о христианстве. Он начинается с предписания молиться Христу за мир , урожай, многолюдность страны и здоровье короля. Приводится установление Магнуса Эрлингссона о престолонаследии. Раздел о христианстве содержит статьи о правах епископа и прихожан, о строительстве и содержании церквей, о назначении священников, о соблюдении празд­ников, о запрещении языческих верований. Г. з. включают также разделы об имуществе, о браке, о сельской общине, о тинге и др. Широко известны статьи о запрете многоженства, о военно-морском ополчении — лейданге, о совместном распитии пива (древний обычай языческих пиршеств приобрел характер христианской ритуальной трапезы). В российской историографии Г. з. использованы в работах известного историка-медиевиста А. Я. Гуревича.