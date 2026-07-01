Гуларт, Жоао (Жуан)

Гула`рт, Жоао (Жуан) (01.03.1919, Сау-Боржа, Бразилия — 16.12.1976, Мерседес, Аргентина) — бразильский политический деятель, президент республики в 1961—1966. Один из лидеров трабальистов, национал-реформистской Партии трудящихся, созданной Ж. Варгасом. С 1954 — председатель партии. В 1954 был избран вице-президентом республики, представляя трабальистов в союзе с социал-демократами. В 1960 вновь был избран вице-президентом, но с уходом в отставку избранного президента Ж. Куадруса занял высший пост в республике. С приходом к власти начал программу реформ, включавших национализацию импорта нефти, ограничение иностранного капитала, проведение земельной реформы, национализацию необрабатываемых земель. Восстановил дипломатические отношения с СССР. Утратил власть в результате военного переворота в апреле 1964, умер в Аргентине.