ГУЛАРТ ЖОАО БЕЛШИОР МАРКЕС

ГУЛАРТ (проз­ви­ще Жан­гу) ЖОАО (Жу­ан) БЕЛШИМОР МАРКЕС - бразильский государственный и политический деятель, президент Бразилии.

По­лу­чил выс­шее юри­дическое об­ра­зо­ва­ние в университете в Пор­ту-Алег­ри (1939). В 1940-е годы на­чал по­ли­тическую карь­е­ру как ак­тив­ный сто­рон­ник сво­его зем­ля­ка - пре­зи­ден­та Бра­зи­лии Ж.Д. Вар­га­са. В 1950 году стал де­пу­та­том Национального кон­грес­са от соз­дан­ной Вар­га­сом Бразильской тра­баль­и­ст­ской (ра­бо­чей) пар­тии. В 1953-1954 годах министр тру­да. Из­бран ви­це-пре­зи­ден­том Бра­зи­лии в 1955 году (уже бу­ду­чи ли­де­ром тра­баль­истов) и в 1960 году.

В августе 1961 года, ко­гда в стра­не раз­ра­зил­ся по­ли­тический кри­зис, свя­зан­ный с от­став­кой пре­зи­ден­та Ж. Ку­ад­ро­са, Гуларт, со­глас­но кон­сти­ту­ции , дол­жен был за­нять его ме­сто, но встре­тил жё­ст­кое со­про­тив­ле­ние со сто­ро­ны пра­вых во­енных кру­гов. Кон­фликт за­кон­чил­ся ком­про­мис­сом: 7.9.1961 года Кон­гресс из­брал Гуларта пре­зи­ден­том, но од­но­вре­мен­но за­ме­нил пре­зи­дент­ский ре­жим пар­ла­мент­ским. В 1962 году Гуларт пред­ло­жил про­грам­му ши­ро­ких пре­об­ра­зо­ва­ний, вклю­чав­шую аг­рар­ную ре­фор­му, но­вые ме­ры по за­щи­те национальной промышленности, де­мо­кра­ти­за­цию об­ра­зо­ва­ния и др. Эта про­грам­ма по­лу­чи­ла под­держ­ку ши­ро­ких сло­ёв на­се­ле­ния, что по­зво­ли­ло Гуларту до­бить­ся про­ве­де­ния в январе 1963 года ус­пеш­но­го для не­го пле­бис­ци­та по во­про­су о воз­вра­ще­нии к пре­зи­дент­ской фор­ме прав­ле­ния. К это­му вре­ме­ни Гуларт ока­зал­ся под силь­ным влия­ни­ем ле­во­го кры­ла тра­баль­и­ст­ской пар­тии во гла­ве с его зя­тем Л. Бри­зо­лой, поль­зо­вав­шим­ся под­держ­кой проф­сою­зов и ра­ди­каль­но на­стро­ен­ной ин­тел­ли­ген­ции. Ша­ги пра­ви­тель­ст­ва Гуларта на­встре­чу тре­бо­ва­ни­ям го­род­ских и сель­ских ра­бо­чих, обе­ща­ние на­цио­на­ли­зи­ро­вать зе­мель­ный фонд и фак­тическое при­зна­ние пра­ва сол­дат и сер­жан­тов на соз­да­ние в ар­мии собственных ор­га­ни­за­ций вы­зва­ли ост­рое не­до­воль­ст­во кон­сер­ва­тив­но на­стро­ен­ных ге­не­ра­лов и пред­ста­ви­те­лей круп­но­го биз­не­са Сан-Пау­лу. Ос­лож­ни­лись от­но­ше­ния Гуларта и с пра­ви­тель­ст­вом США из-за по­лити­ки на­цио­на­ли­за­ции, за­тра­ги­вав­шей ин­те­ре­сы амер. мо­но­по­лий, но гл. обр. из-за не­же­ла­ния Г. сле­до­вать в фар­ва­те­ре ан­ти­ку­бин­ско­го кур­са пре­зи­ден­тов Дж.Ф. Кен­не­ди и Л. Джон­со­на. Столк­нул­ся Гуларт и с кри­ти­кой со сто­ро­ны ле­вых сил, об­ви­няв­ших его в не­ре­ши­тель­но­сти при про­ве­де­нии «ба­зо­вых ре­форм». Ухуд­ше­ние фи­нан­со­во­го по­ло­же­ния Бра­зи­лии и на­крыв­шая её вол­на ми­тин­гов ус­ко­ри­ли вы­сту­п­ле­ние по­ли­тических про­тив­ни­ков пре­зи­ден­та, ко­то­рые поль­зо­ва­лись пол­ной под­держ­кой по­соль­ст­ва США в Рио-де-Жа­ней­ро. 31.3.1964 Гуларт был сверг­нут и бе­жал в Уруг­вай. В по­сле­дую­щие го­ды ак­тив­ной по­ли­тической дея­тель­но­стью не за­ни­мал­ся.