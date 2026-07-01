Гулак, Николай Иванович

Гула`к, Николай Иванович (25.05.1821, Варшава — 27.05[08.06].1899, Елизаветполь, ныне Гянджа, Азербайджан ) — российский общественный и политический деятель, педагог , публицист. Из казацко-старшинского, позднее дворянского рода (из семьи военного). Окончил юридический факультет Дерптского университета (1843). В 1844 защитил магистерскую диссертацию по юриспруденции. В 1845—1847 чиновник в канцеляриях киевского, подольского и волынского генерал-губернаторов. В декабре 1845 — январе 1846 вместе с Н. И. Костомаровым и В. М. Белозерским основал Кирилло-Мефодиевское общество, в котором занимал радикальную позицию, являясь сторонником революционных методов борьбы с властью. В 1847 арестован, заключен в Шлиссельбургскую крепость, где находился до 1850. Во время след­ствия отказался давать показания и назвать кого-либо из участников общества. В 1850—1855 жил в Перми под надзором полиции. С 1859 преподавал математику, естественные науки и историю в учебных заведениях Одессы, Керчи, Кутаиси, Тифлиса, Елизаветполя. Автор работ по истории, математике, философии, юриспруденции, переводов грузинской («Витязь в тигровой шкуре» Ш. Руставели) и азербайджанской литературы (в частности, произведений Низами Гянджеви).