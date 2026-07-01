ГУЛАГ В ГОДЫ ВОЙНЫ

ГУЛАГ (Главное управление исправительно-трудовых лагерей, трудовых поселений и мест заключения) — подразделение НКВД (МВД), осуществлявшее в 1934-1956 гг. руководство исправительно-трудовыми лагерями и колониями.

В течение многих лет являлся главным инструментом репрессивной системы в Советском Союзе. Перед войной система ГУЛАГа состояла из 54 исправительно-трудовых лагерей (ИТЛ) и 475 исправительно-трудовых колоний (ИТК), включая 50 колоний для несовершеннолетних. В систему ГУЛАГа входили также БИРы («Бюро исправительных работ»), обеспечивавшие выполнение судебных приговоров в отношении лиц, осужденных к исправительным работам без лишения свободы. Кроме того, в стране было 492 тюрьмы, находившиеся в ведении Главного тюремного управления НКВД СССР и ГУЛАГу не подчинявшиеся. В условиях нарастания угрозы войны советское правительство принимало меры по трудовой и военной мобилизации населения, в т. ч. путем ужесточения действующего законодательства, что привело к росту численности заключенных. 26 июня 1940 г. Президиум Верховного Совета СССР принял указ «О переходе на восьмичасовой рабочий день, на семидневную рабочую неделю и о запрещении самовольного ухода рабочих и служащих с предприятий и учреждений». Осужденные по этому указу за самовольный уход с предприятий и прогулы приговаривались к исправительным работам по месту основной работы сроком до 6 месяцев с удержанием 25% заработной платы. 6 июля 1940 г. указом Президиума Верховного СССР была усилена ответственность за самовольные отлучки и дезертирство военнослужащих, которые теперь могли быть осуждены на срок лишения свободы до 10 лет. С 28 декабря 1940 г. учащиеся ремесленных, железнодорожных училищ и школ фабрично-заводского обучения за самовольный уход из училища, а также систематическое нарушение дисциплины, повлекшее за собой исключение, могли быть осуждены на срок до 1 года. К 22 июня 1941 г. численность заключенных составляла ок. 2,3 млн человек. Еще 1 млн 264 тыс. человек составляли осужденные к различным срокам исправительных работ без лишения свободы. Когда началась война, из районов, которым угрожала оккупация, началась эвакуация заключенных тюрем и лагерей. Всего было эвакуировано 27 лагерей и 210 колоний, насчитывавших ок. 750 тыс. заключенных. 12 июля 1941 г. был издан указ «Об освобождении от наказания осужденных по некоторым категориям преступлений», в соответствии с которым в местностях, где вводилось военное положение, в течение 10 дней должны были быть освобождены осужденные по указам от 26 июня и 28 декабря 1940 г., а также указу «Об уголовной ответственности за мелкие кражи на производстве и за хулиганство». Освобождению подлежали также осужденные за бытовые преступления, которым оставалось меньше года до истечения срока наказания, беременные женщины и женщины с малолетними детьми (кроме осужденных за контрреволюционные преступления и бандитизм). 24 ноября 1941 г. действие этого указа было распространено на всю территорию СССР. Было также принято решение освободить еще некоторые категории заключенных. Значительная часть освобожденных по этим указам — 420 тыс. человек призывных возрастов — была признана годной по состоянию здоровья к службе в армии и призвана в ряды РККА. Всего же до мая 1945 г. в Красную Армию было призвано 1,2 млн заключенных, ок. 840 тыс. из которых было освобождено досрочно. В то же время по отношению к другим категориям осужденных применение законодательства ужесточилось. Был установлен порядок полного отбытия срока наказания, прекращено условно-досрочное освобождение заключенных на основе зачетов в срок наказания рабочих дней, в которых ими выполнялись или перевыполнялись установленные нормы выработки. Кроме того, до конца войны было задержано освобождение из лагерей 26 тыс. человек из числа осужденных за измену Родине, шпионаж, террор и диверсии, троцкистов и «правых», а также за бандитизм и другие особо тяжкие преступления. Еще ок. 60 тыс. человек, у которых закончился срок заключения, были принудительно оставлены в лагерях по т. н. «вольному найму». На заключительном этапе войны в ГУЛАГе появились лагерные отделения для содержания каторжан. Каторга как мера наказания была предусмотрена указом ПВС СССР от 22 апреля 1943 г. «О мерах наказания изменникам Родине и предателям и о введении для этих лиц, как меры наказания, каторжных работ». В действующей армии были созданы военно-полевые суды, которые получили право приговаривать виновных к смертной казни через повешение или каторжным работам на срок от 15 до 20 лет. Под каторгой понимался наиболее тяжелый физический труд по добыче угля, олова, золота и т. п. при удлиненном рабочем дне. После окончания Великой Отечественной войны была проведена масштабная амнистия. 7 июля 1945 г. ПВС СССР издал указ «Об амнистии в связи с победой над гитлеровской Германией». В соответствии с этим указом до 1 октября 1945 г. было освобождено 620 753 заключенных, из них 1724 осужденных по политическим мотивам. В труднейших условиях военного времени положение заключенных серьезно ухудшилось. Несмотря на интенсификацию труда, через некоторое время после начала войны норма питания (3 тыс. калорий) была снижена. Кроме того, эвакуация заключенных из районов, которым угрожала оккупация, привела к ухудшению бытовых условий и перенаселению оставшихся лагерей и колоний, где в 1941-1942 гг. на 1 человека в среднем приходилось ок. 1 м2 жилой площади. Это не могло не отразиться на здоровье людей и повышении среди них смертности. Наиболее тяжелыми были 1941-1943 гг., за которые умерли ок. 800 тыс. человек. Более 210 тыс. человек умерли в 19441945 гг. В годы войны заключенными ГУЛАГа выполнялись многочисленные работы, связанные с нуждами фронта. Прежде всего заключенные участвовали в строительстве оборонительных рубежей. Особенно широко это практиковалось в первый период войны, когда из ГУЛАГа было привлечено ок. 200 тыс. человек. Кроме того, на НКВД было возложено строительство целого ряда хозяйственных объектов (заводов, железных дорог, угольных шахт и разрезов и т. п.). Заключенные участвовали в строительстве авиационного и нефтеперегонного заводов в Куйбышеве, металлургических комбинатов в Нижнем Тагиле, Челябинске, Норильске и др. Всего на подведомственном НКВД строительстве за первые три года войны было занято ок. 2 млн человек. До кон. 1944 г. предприятиями ГУЛАГа было выпущено 70,7 млн единиц боеприпасов (мин, гранат, авиабомб и др.), 1,4 тыс. аппаратов комбинированных источников питания для раций, 500 тыс. катушек для полевого телефонного кабеля, 70 тыс. минометных лотков, 67 млн м ткани, 1,7 млн масок для противогазов, 7 млн м3 древесины и много другой продукции.

Исторические источники:

История сталинского Гулага. Конец 1920-х первая половина 1950-х годов: Собрание документов в 7-ми томах. М., 2004.

Автор статьи: Никифоров Ю. А.

©Великая Отечественная война. 1941-1945: Энциклопедия. 2-е изд., испр. и доп.// Отв. ред. А.О. Чубарьян; редактор, руководитель авторского коллектива М.Ю. Мягков. М.: Олма Медиа Групп, 2015