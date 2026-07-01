ГУЛАГ

Система Главного управления лагерей и мест заключения в составе НКВД СССР . Создана в 1930 г. как Управление исправительно-трудовых лагерей ОГПУ (с 1.10.1930 г. – ГУЛАГ). В 30-е гг. в СССР осуществляется строительство широкой системы концентрационных лагерей для размещения сотен тысяч арестованных во время социальных потрясений Первой пятилетки. Во время Большого террора и последующих сталинских репрессий в ГУЛАГ было отправлено более 3 миллионов человек. В 1950 г. количество заключенных достигло 2,5 миллионов человек. Лагеря представляли собой рабовладельческие хозяйства ХХ века, где люди жили в бараках, получали минимальную «пайку» продовольствия и с утра до вечера трудились на каторжных работах. В ходе Великой Отечественной войны даже голодные «пайки» были значительно урезаны и выдавались нерегулярно, что привело к повальной гибели заключенных. Многие лагеря располагались в северных широтах. Заключенные («зэки») валили лес на севере, строили Беломоро-балтийский канал, мыли золото на Колыме, строили Байкало-амурскую магистраль. Над большинством «зэков» господствовали уголовники, но и между ними в лагерях шла ожесточенная борьба, так как часть уголовников согласилась сотрудничать с лагерной администрацией («суки»), а другая нет. В ходе «сучьей войны» уголовники убивали друг друга, что не мешало им и лагерной администрации издеваться над остальными «зэками», прежде всего политическими. «Зэки» поднимали восстания, которые жестоко подавлялись. Более 1,6 заключенных лагерей в 1930-1955 гг. не смогла выжить в условиях тяжелейшего труда, болезней, голода и морозов. После смерти Сталина большинство заключенных ГУЛАГа было выпущено на свободу, а сама система преобразована в управление «исправительно-трудовых учреждений», то есть тех же лагерей, но с более щадящими условиями жизни.

Автор статьи: Шубин А.В.