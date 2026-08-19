ГУЛАГ

ГУЛА`Г — система Главного управления лагерей и мест заключения в составе НКВД СССР. Создана в 1930 как Управление исправительно-трудовых лагерей ОГПУ (с 1 октября 1930 — ГУЛАГ). В 1930-е в СССР осуществляется строительство широкой системы концентрационных лагерей для размещения сотен тысяч арестованных. Во время «Большого террора» и последующих сталинских репрессий в ГУЛАГ было отправлено более 3 млн человек. В 1950 количество заключенных достигло 2,5 млн человек. Большин­ство заключенных ГУЛАГа жили в бараках, получали минимальную «пайку» продовольствия и с утра до вечера трудились на каторжных работах. В ходе Великой Отечественной войны даже голодные «пайки» были значительно урезаны и выдавались нерегулярно, что привело к массовой гибели заключенных. Многие лагеря располагались в северных широтах. Заключенные («зэки») валили лес на севере, строили Беломорско-Балтийский канал, «мыли» золото на Колыме, строили Байкало-Амурскую магистраль. Над большинством «зэков» господствовали уголовники, но и между ними в лагерях шла ожесточенная борьба, так как часть уголовников согласилась сотрудничать с лагерной администрацией («суки»), а другая нет. В ходе «сучьей войны» уголовники убивали друг друга, что не мешало им и лагерной администрации издеваться над остальными «зэками», прежде всего политическими. «Зэки» поднимали восстания, которые жестоко подавлялись. Более 1,6 млн заключенных лагерей в 1930—1955 не смогла выжить в условиях тяжелейшего труда, болезней, голода и морозов. После смерти И. В. Сталина большинство заключенных ГУЛАГа было выпущено на свободу, а сама система преобразована в управление «исправительно-трудовых учреждений», то есть тех же лагерей, но с более щадящими условиями жизни.