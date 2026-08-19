ГУЛЬ РОМАН БОРИСОВИЧ
ГУЛЬ РОМАН БОРИСОВИЧ - русский прозаик, литературный критик.
Родился в семье нотариуса, владельца поместья. В 1914 году поступил на юридический факультет Московского университета. Летом 1916 года призван в армию, весной 1917 года отправлен на фронт. В 1918 году участник Белого движения, был ранен. В 1919 году как военнопленный вывезен в Германию. С 1920 года жил в Берлине, где вышла первая книга Гуля «Ледяной поход. (С Корниловым)» (1921), отразившая личный опыт участия в Гражданской войне 1917-1922 годов.
Жизнь русской эмиграции в Берлине начала 1920-х годов изображена в повести Гуля «В рассеяньи сущие» (1923). В 1920-е годы был корреспондентом советских газет; в СССР вышли его автобиографические книги «Жизнь на фукса. (Очерки белой эмиграции)» (1927), «Белые по чёрному. (Очерки гражданской войны и белой эмиграции)» (1928) и др. Автор исторических романов: «Генерал Бо» (1929; 3-е издание под названием «Азеф», 1959), героями которого стали террорист Б.В. Савинков и провокатор Азеф; «Скиф (Бакунин)» [1931; переработанное издание под названием «Скиф в Европе: (Бакунин и Николай I)», 1958], а также серии биографических очерков о полководцах Красной Армии «Тухачевский, красный маршал» (1932), «Ворошилов, Будённый, Блюхер, Котовский» (1932). В июне 1933 года был арестован германскими властями, ненадолго заключён в концлагерь Ораниенбург; в сентябре 1933 года эмигрировал в Париж.
«Красный террор» - тема книги «Дзержинский. Менжинский - Петерс, Лацис - Ягода» (1936); автобиографический характер имеет роман «Конь рыжий» (1946-1948 годы, отдельное издание - 1952). В 1950 году уехал в США. С 1952 года секретарь редакции, с 1959 - соредактор, с 1966 года до конца жизни главный редактор «Нового журнала», в котором были опубликованы литературно-критические и публицистические статьи Гуля, вошедшие впоследствии в сб-ки «Одвуконь: Советская и эмигрантская литература» (1973), «Одвуконь два: Статьи» (1982). С 1953 года редактор нью-йоркского отделения радиостанции «Освобождение» (позднее - «Свобода»).
Итоговая книга Гуля - мемуарная трилогия «Я унёс Россию: Апология эмиграции» (отдельное издание - тома 1-2, 1981-1984 годы) о русской эмиграции в Германии, Франции, Америке.