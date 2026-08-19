ГУЛЬ РОМАН БОРИСОВИЧ

ГУЛЬ РОМАН БОРИСОВИЧ - русский про­за­ик, литературный кри­тик.

Ро­дил­ся в се­мье но­та­риу­са, вла­дель­ца по­ме­стья. В 1914 году по­сту­пил на юри­дический фа­куль­тет Московского университета. Ле­том 1916 года при­зван в ар­мию, вес­ной 1917 года от­прав­лен на фронт. В 1918 году уча­ст­ник Бе­ло­го дви­же­ния, был ра­нен. В 1919 году как во­ен­но­плен­ный вы­ве­зен в Гер­ма­нию. С 1920 года жил в Бер­ли­не, где вы­шла пер­вая кни­га Гуля «Ле­дя­ной по­ход. (С Кор­ни­ло­вым)» (1921), от­ра­зив­шая лич­ный опыт уча­стия в Гражданской вой­не 1917-1922 годов.

Жизнь русской эмиг­ра­ции в Бер­ли­не начала 1920-х годов изо­бра­же­на в по­вес­ти Гуля «В рас­се­я­ньи су­щие» (1923). В 1920-е годы был кор­рес­пон­ден­том советских га­зет; в СССР вы­шли его ав­то­био­гра­фические кни­ги «Жизнь на фук­са. (Очер­ки бе­лой эмиг­ра­ции)» (1927), «Бе­лые по чёр­но­му. (Очер­ки гра­ж­дан­ской вой­ны и бе­лой эмиг­ра­ции)» (1928) и др. Ав­тор ис­то­рических ро­ма­нов: «Ге­не­рал Бо» (1929; 3-е издание под названием «Азеф», 1959), ге­роя­ми ко­то­ро­го ста­ли тер­ро­рист Б.В. Са­вин­ков и про­во­ка­тор Азеф; «Скиф (Ба­ку­нин)» [1931; пе­ре­ра­бо­тан­ное издание под названием «Скиф в Ев­ро­пе: (Ба­ку­нин и Ни­ко­лай I)», 1958], а так­же се­рии био­гра­фических очер­ков о пол­ко­вод­цах Крас­ной Ар­мии «Ту­ха­чев­ский, крас­ный мар­шал» (1932), «Во­ро­ши­лов, Бу­дён­ный, Блюхер, Ко­тов­ский» (1932). В ию­не 1933 года был аре­сто­ван германскими вла­стя­ми, не­на­дол­го за­клю­чён в конц­ла­герь Ора­ни­ен­бург; в сентябре 1933 года эмиг­ри­ро­вал в Па­риж.

«Крас­ный тер­рор» - те­ма книги «Дзер­жин­ский. Мен­жин­ский - Пе­терс, Ла­цис - Яго­да» (1936); ав­то­био­гра­фический ха­рак­тер име­ет ро­ман «Конь ры­жий» (1946-1948 годы, отдельное издание - 1952). В 1950 году уе­хал в США. С 1952 года сек­ре­тарь ре­дак­ции, с 1959 - со­ре­дак­тор, с 1966 года до кон­ца жиз­ни главный редактор «Но­во­го жур­на­ла», в ко­то­ром бы­ли опуб­ли­ко­ва­ны литературно-кри­тические и пуб­ли­ци­стические ста­тьи Гуля, во­шед­шие впо­след­ст­вии в сб-ки «Од­ву­конь: Со­вет­ская и эмиг­рант­ская ли­те­ра­ту­ра» (1973), «Од­ву­конь два: Ста­тьи» (1982). С 1953 года ре­дак­тор нью-йорк­ско­го от­де­ле­ния ра­дио­стан­ции «Ос­во­бож­де­ние» (позд­нее - «Сво­бо­да»).

Ито­го­вая кни­га Гуля - ме­му­ар­ная три­ло­гия «Я унёс Рос­сию: Апо­ло­гия эмиг­ра­ции» (отдельное издание - тома 1-2, 1981-1984 годы) о русской эмигра­ции в Гер­ма­нии, Фран­ции, Аме­ри­ке.