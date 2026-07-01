Гукурахунди

Гукураху`нди — операция вооруженных сил Зимбабве против оппозиции в 1983—1987, стала важным этапом в консолидации власти в руках Р. Мугабе и создания в стране авторитарного режима. Обострению ситуации в Зимбабве способствовало соперничество двух ведущих политических сил страны: Африканского национального союза Зимбабве — Патриотического фронта (ЗАНУ-ПФ) во главе с Мугабе и Союза африканского народа Зимбабве (ЗАПУ) во главе с Дж. Нкомо. Базой поддержки для них были две крупнейшие этнические общ­ности Зимбабве — шона и ндебеле . Разжиганию конфликта способствовали и спецслужбы Южно-Африканской Республики. В Зимбабве через границу были переброшены несколько сот боевиков, действовавших под названием Супер-ЗАПУ. В 1982 вооруженные силы ЮАР уничтожили всю авиацию Зимбабве. Поводом к началу операции послужило обнаружение в 1982 в Матабелеленде ( область расселения преимущественно народа ндебеле ) тайников с оружием. Мугабе обвинил в заговоре Нкомо. Силами элитной 5-й бригады вооруженных сил Зимбабве, подготовленной при участии северокорейских инструкторов, была начата военная операция против ндебеле . Боевые действия сопровождались большой жестокостью, в ряде случаев уничтожению подлежали целые деревни. Ндебеле отвечали вооруженным сопротивлением, часто также убивая мирных шона. Общее число жертв с обеих сторон составило от 18 до 30 тыс. человек, большинство составляли ндебеле . Гражданская война завершилась в 1987 подписанием соглашения Мугабе и Нкомо. ЗАПУ был распушен, его члены вошли в состав правящей партии ЗАНУ-ПФ, Нкомо стал одним из двух вице-президентов. Правительство объявило амнистию тем, кто добровольно сложил оружие . Фактически шедшая в стране гражданская война позволила Мугабе провести ряд мер по усилению режима своей личной власти. В 1984 на съезде правящей ЗАНУ-ПФ была принята резолюция, закреплявшая курс на строительство социалистического государства и утверждавшая руководящую роль партии в государственных делах. В 1987 парламент Зимбабве принял поправку к конституции: должность премьер-министра упразднялась, вся исполнительная власть передавалась в руки президента, который совмещал функции главы государства, правительства и главнокомандующего вооруженными силами.