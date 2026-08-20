ГУКАСОВЫ

ГУКАСОВЫ - российские предприниматели и общественные деятели, братья.

Из армянской ку­печеской се­мьи. Па­вел Оси­по­вич [22.1(3.2).1858, город Шу­ша Ели­са­вет­поль­ской губернии - 22.12.1937, Па­риж], один из круп­ней­ших российских неф­те­про­мыш­лен­ни­ков конца XIX - начала XX веков. Окон­чил Московскую прак­тическую ака­де­мию ком­мерческих наук, Дрез­ден­ский по­ли­тех­ни­кум (1878). Жил в Ба­ку. Воз­глав­лял прав­ле­ния неф­те­про­мыш­лен­но­го и тор­го­во­го ак­цио­нер­но­го общества «Кас­пий­ское то­ва­ри­ще­ст­во», Мо­с­ков­ско-Кав­каз­ско­го неф­тя­но­го тор­го­во-промышленного товарищества (в 1912 году эти об­ще­ст­ва во­шли в соз­дан­ную в Лон­до­не при уча­стии П.О. Гу­ка­со­ва ме­ж­ду­народную ком­па­нию «The Russian General Oil Cor­poration»), Русского элек­трического общества «Ди­на­мо», член прав­ле­ний ря­да других ак­цио­нер­ных об­ществ, Русского тор­го­во-промышленного бан­ка (с 1916 года председатель его прав­ле­ния). Председатель Со­ве­та ба­кин­ских неф­те­про­мыш­лен­ни­ков (1890-1906, 1915-1917 годы). В 1906 году из­бран чле­ном Государственного со­ве­та от тор­го­во-промышленной ку­рии, пе­ре­ехал в Санкт-Пе­тер­бург. С 1912 года член ЦК про­грес­си­стов пар­тии. В 1-ю ми­ро­вую вой­ну член Центрального во­енно-промышленного комитета и Осо­бо­го со­ве­ща­ния для об­су­ж­де­ния и объ­е­ди­не­ния ме­ро­прия­тий по обес­пе­че­нию то­п­ли­вом пу­тей со­об­ще­ния. По­сле Октябрьской ре­во­лю­ции 1917 года эмиг­ри­ро­вал во Фран­цию.

Аб­рам Оси­по­вич [23.11(5.12).1872, город Шу­ша Ели­савет­поль­ской губернии - 27.4.1969, Па­риж], окон­чил Ла­за­рев­ский институт восточных язы­ков (1890), учил­ся на фи­зи­ко-ма­те­ма­тическом факультете Но­во­рос­сий­ско­го университета в Одес­се и в Лейп­циг­ском университете; доктор ес­те­ст­вен­ных на­ук и доктор фи­ло­со­фии (1898). В 1899 году по­се­лил­ся в Лон­до­не, пред­став­лял ин­те­ре­сы ком­па­ний П.О. Гу­ка­со­ва в Ев­ро­пе. В 1907 году ос­но­вал су­до­строительное общество «Balting Tra­ding Co». Пе­ре­ехал в Па­риж, в 1924 года уч­ре­дил там су­до­строительное общество неф­те­на­лив­ных су­дов «Les Petroles d’Outre-Mer», в 1925 году на­чал стро­ить до­ма в Па­ри­же и других французских го­ро­дах. В 1920-х годах при­нял французское гра­ж­дан­ст­во . В 1925-1940 годах из­да­вал пра­во­цен­три­ст­скую газету «Воз­ро­ж­де­ние» (при­влёк к её ре­дак­ти­ро­ва­нию П.Б. Стру­ве, од­на­ко в 1927 году ра­зо­шёл­ся с ним из-за по­ли­тической по­зи­ции Стру­ве), ос­но­вал при её ре­дак­ции од­но­именное уни­вер­саль­ное из­да­тель­ст­во, ко­то­рое вы­пус­ка­ло кни­ги и жур­на­лы на русском языке, рас­про­стра­ня­ло грам­пла­стин­ки с русскими тек­ста­ми и му­зы­кой. Один из спон­со­ров Русского за­ру­беж­но­го съез­да (1926). Ор­га­ни­за­тор (1926) и председатель Российского цен­траль­но­го (с 1937 года на­цио­наль­но­го) объ­е­ди­не­ния в Па­ри­же (име­ло от­де­ле­ния в других французских го­ро­дах), в ко­то­рое вхо­ди­ли пред­ста­ви­те­ли пра­во­го кры­ла русской эмиг­ра­ции. В 1949 года во­зоб­но­вил из­да­ние «Воз­ро­ж­де­ния» в ви­де жур­на­ла.

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