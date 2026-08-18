ГУХЬЯСАМАДЖА ТАНТРА

ГУХЬЯСАМАДЖА ТАНТРА - одна из наиболее ранних тантр буддизма ваджраяны, известная приблизительно с IV века нашей эры.

Со­глас­но тра­ди­ции, эту тан­тру Буд­да Шакь­я­му­ни по­ве­дал рад­же Ин­д­раб­ху­ти, по­же­лав­ше­му обу­чить­ся та­ко­му ме­то­ду дос­ти­же­ния про­бу­ж­де­ния, прак­ти­ка ко­то­ро­го не тре­бо­ва­ла бы от­ка­за от бо­гат­ст­ва, жён, вла­сти. В на­стоя­щее вре­мя хра­ни­те­лем не­пре­рыв­ной ли­нии пе­ре­да­чи это­го уче­ния яв­ля­ет­ся Да­лай-ла­ма XIV. Гухьясамаджа тантра ти­ту­лу­ет­ся как «ко­рень всех тантр» и по ти­бетской клас­си­фи­ка­ции от­но­сит­ся к тан­трам выс­шей йо­ги, яв­ля­ясь глав­ной из «от­цов­ских» тантр, де­лаю­щих в прак­ти­ках (на их за­вер­шающей ста­дии) уда­ре­ние на ас­пект ме­то­да, - т. н. ил­лю­зор­ное те­ло, в от­ли­чие от «ма­те­рин­ских» тантр, осо­бо про­ра­ба­ты­ваю­щих ас­пект муд­ро­сти, - т. н. яс­ный свет. Гухьясамаджа тантра прак­ти­ку­ет­ся во всех ти­бетских буд­дий­ских шко­лах. Клас­сический ком­мен­та­рий на Гухьясамаджа тантру - «Пять сту­пе­ней» («Пан­ча­кра­ма»), на­пи­сан­ный тан­три­ком На­гард­жу­ной, яв­ля­ет­ся ос­но­вой изу­че­ния вад­жрая­ны в ти­бетских мо­на­сты­рях. По­сле­дую­щая ком­мен­та­тор­ская лит-ра, по­свя­щён­ная тео­рии и прак­ти­ке Гухьясамаджа тантры, на­счи­ты­ва­ет сот­ни то­мов.

Прак­ти­ка Гухьясамаджа тантры де­лит­ся на две ста­дии - по­ро­ж­де­ния (в ко­то­рой йог ви­зуа­ли­зи­ру­ет ман­да­лу Гухьясамаджа тантры) и за­вер­ше­ния, раз­де­ляе­мую на пять сту­пе­ней по­сле­до­ва­тель­но уг­луб­ляю­щей­ся ме­ди­та­ции (от­стра­не­ние те­ла и ре­чи, от­стра­не­ние ума, об­ре­те­ние ил­лю­зор­но­го те­ла, об­ре­те­ние яс­но­го све­та и со­еди­не­ние ил­лю­зор­но­го те­ла и яс­но­го све­та - со­стоя­ние буд­ды). Сек­су­аль­ный сим­во­лизм тек­стов и ико­но­гра­фия та­ких тантр, как Гухьясамаджа тантра, на­прав­ле­ны на пре­одо­ле­ние сте­рео­ти­пов дуа­ли­стического воз­зре­ния. В трёх­сту­пен­ча­той ие­рар­хии ста­дий ду­хов­но­го раз­ви­тия прак­ти­кую­ще­го это оз­на­ча­ет со­еди­не­ние тон­ких энер­гий («вет­ров») и соз­на­ния (уро­вень ос­но­вы), ме­то­да и муд­ро­сти (уро­вень пу­ти), ил­лю­зор­но­го те­ла и яс­но­го све­та (уро­вень пло­да).

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