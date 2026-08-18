ГУХЬЯСАМАДЖА ТАНТРА
ГУХЬЯСАМАДЖА ТАНТРА - одна из наиболее ранних тантр буддизма ваджраяны, известная приблизительно с IV века нашей эры.
Согласно традиции, эту тантру Будда Шакьямуни поведал радже Индрабхути, пожелавшему обучиться такому методу достижения пробуждения, практика которого не требовала бы отказа от богатства, жён, власти. В настоящее время хранителем непрерывной линии передачи этого учения является Далай-лама XIV. Гухьясамаджа тантра титулуется как «корень всех тантр» и по тибетской классификации относится к тантрам высшей йоги, являясь главной из «отцовских» тантр, делающих в практиках (на их завершающей стадии) ударение на аспект метода, - т. н. иллюзорное тело, в отличие от «материнских» тантр, особо прорабатывающих аспект мудрости, - т. н. ясный свет. Гухьясамаджа тантра практикуется во всех тибетских буддийских школах. Классический комментарий на Гухьясамаджа тантру - «Пять ступеней» («Панчакрама»), написанный тантриком Нагарджуной, является основой изучения ваджраяны в тибетских монастырях. Последующая комментаторская лит-ра, посвящённая теории и практике Гухьясамаджа тантры, насчитывает сотни томов.
Практика Гухьясамаджа тантры делится на две стадии - порождения (в которой йог визуализирует мандалу Гухьясамаджа тантры) и завершения, разделяемую на пять ступеней последовательно углубляющейся медитации (отстранение тела и речи, отстранение ума, обретение иллюзорного тела, обретение ясного света и соединение иллюзорного тела и ясного света - состояние будды). Сексуальный символизм текстов и иконография таких тантр, как Гухьясамаджа тантра, направлены на преодоление стереотипов дуалистического воззрения. В трёхступенчатой иерархии стадий духовного развития практикующего это означает соединение тонких энергий («ветров») и сознания (уровень основы), метода и мудрости (уровень пути), иллюзорного тела и ясного света (уровень плода).