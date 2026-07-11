ГУГО КАПЕТ (фр. Hugues Capet)

Основатель династии королей Франции — Капетингов .

Герцог франков в 956–986 гг., король франков в 986-997 гг. Гуго Капет происходил из рода Робертинов, который долго соперничал с Каролингами за королевскую власть. Родителями Гуго Капета были Гуго Великий и Гедвига Саксонская.

В 956 г. после смерти Гугона Великого Гуго Капет унаследовал герцогства Парижское и Орлеанское. В 965 г. Гуго Капет сумел добиться избрания своего брата Генриха герцогом Бургундии. Поскольку этот шаг был предпринят без формального согласия короля, это событие знаменовало превращение Бургундии из королевского лена в лен герцогов франков и означало полный развал власти Каролингов.

В 986 г. умер король Лотарь , и трон перешел его сыну Людовику V Ленивому, находившемуся под опекой Гуго Капета. В 987 г. Людовик V умер, не оставив детей. Со всей остротой встал вопрос о престолонаследии. Вероятным претендентом был Карл Лотарингский, однако он не встретил поддержки в среде французской аристократии, поскольку был вассалом императора. Поэтому выбор пал на Гуго Капета, которого и избрали корлем Франции на соборе с Санлисе 1 июня 987 г. 3 июля в Нуайоне состоялась коронация Гуго Капета.

Начало правления Гуго Капета было ознаменовано его борьбой со своими противниками — Карлом Лотаринскигим и его сподвижником, Арнульфом Реймским. В 991 г. Гуго Капет сумел одержать над ними победу. Гуго Капет вступил в конфликт с папой Иоанном XV из-за того, что Гуго Капет вмешался в избрание епископа Реймсского, добившись сначала осаждения Арнульфа Реймсского, а затем назначения его преемником Герберта Орильякского. Гуго Капет умер 24 октября 996 г. и был похоронен в аббатстве Сен-Дени.

Прозвище «Капет», происходящее от лат. cappa, «капюшон», Гуго получил в XI в., вероятно, из-за того, что, будучи светским человеком, стал аббатом ряда монастырей, а аббаты часто носили этот вид головного убора.

Иллюстрации:

Денье Гуго Капета;

Монограмма Гуго Капета.

Исторические источники:

Рихер Реймсский, История;

Папа Сильвестр II, Письма.