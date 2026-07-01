ГУГЕНOТЫ (huguenots)

Наименование французских протестантов, приверженцев кальвинизма – религиозного течения, получившего распространение во Франции с 1541 г.

Несмотря на репрессии о стороны правительств Генриха II (1547-1559) и Франциска II (1559-1560), протестанты постепенно создали внутреннюю церковную организацию и провели свой первый национальный синод реформированных церквей в Париже в 1559 г. В это время уже фактически начались Гражданские (Религиозные, Гугенотские) войны , способствовавшие политическому оформлению гугенотской партии (от нем. Eidgenossen – связанные единством), во главе которой встали принцы крови Бурбоны – короли Наварры.

В 1550-1560-е гг. на юге Франции образовался т.н. «гугенотский полумесяц» - территории от Дофине до Гиени, где протестантское население было представлено наибольшим образом (примерно 1 млн. чел, объединенных в 800 церквей).

Первоначально гугенотская партия боролась за влияние на короля и несколько раз пыталась захватить монарха, с тем, чтобы убедить в необходимости обращения в протестантизм.

Однако после 1572 г. - событий Варфоломеевской ночи и утраты веры в короля, гугеноты начали борьбу с монархией. Гугенотская церковная организация управлялась национальным синодом, делегаты на который направлялись от каждой провинции (по два пастора и два светских лица); на местах существовали провинциальные синоды, на которых присутствовали делегаты от церквей.

Подготовка пасторов проиcходила в Женеве – центре европейского кальвинизма.

Политическое управление гугенотов в 1570-90-е гг. представляло собой конфедерацию городов в союзе с отдельными гугенотскими регионами (княжеством Беарн и др.), где ключевую роль играл король Генрих Наваррский , ставший в 1589 г. Генрихом IV Французским. В 1598 г. он издал Нантский эдикт, положивший конец Гражданским войнам.

За гугенотами признавалось право на политическую организацию (с предоставлением 151 крепости, возможности проведения синодов и ассамблей, соучастия в работе региональных парламентов и др.), а также свобода вероисповедания за некоторыми ограничениями.

В 1628 г., в борьбе за утверждение абсолютной власти, Людовик XIII и кардинал Ришелье покончили с политической организацией гугенотов, захватив их главный город Ла Рошель. Действие Нантского эдикта было отменено в 1685 г. Людовиком XIV и вызвало массовую эмиграцию протестантов за границу.

Иллюстрации:

В.Д. Поленов. Арест гугенотки графини д’Этремон. 1875 г.

Автор статьи: Шишкин В.В.