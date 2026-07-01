ГУГЕНБЕРГ АЛЬФРЕД
ГУГЕНБЕРГ АЛЬФРЕД - германский предприниматель, государственный и политический деятель.
Из семьи депутата прусского ландтага. В 1883-1888 годах изучал право в Гёттингенском, Гейдельбергском и Берлинском университетах. В 1891 году совместно с К. Петерсом основал Пангерманский союз. В 1894-1899 годах асессор прусской комиссии по делам поселенцев в Позене (Познани). В 1900-1903 годах там же директор объединения сельскохозяйственных кооперативов. В 1903-1907 годах советник прусского Министерства финансов. В 1907-1908 годах директор фабрики во Франкфурте-на-Майне. В 1909-1918 годах председатель совета директоров концерна «Friedrich Krupp AG» в Эссене. В 1916-1920 годах приобрёл издательство «Scherl» и крупное информационное агентство Telegraphen-Union, ставшие основой его медиаконцерна [включал большое число газет, рекламных агентств, информационных бюро, кинофирм, в том числе с 1927 года «Universum Film (Ufa) AG»]. В 1919-1920 годах депутат Веймарского национального собрания, в 1920-1933 годах депутат рейхстага от крайне правой Немецкой национальной народной партии (НННП), в 1928-1933 годах председатель НННП. Использовал находившиеся в его распоряжении СМИ для пропаганды консервативных, националистических взглядов, нападок на политику правительственных кабинетов Веймарской республики и подрыва основ республиканского строя. С 1929 года активно сотрудничал со «Стальным шлемом» и Национал-социалистической немецкой рабочей партией (НСДАП), способствовал установлению гитлеровской диктатуры.
В январе - июне 1933 года министр экономики, сельского хозяйства и продовольствия в правительстве А. Гитлера. После самороспуска НННП в июне 1933 года вышел из правительства. До 1945 года оставался депутатом рейхстага в качестве «гостя НСДАП», но политического влияния не имел. За крупное вознаграждение передал в распоряжение нацистского государства свои газеты (1933-1935 годы), кинофирму «Ufa» (1937) и издательство «Scherl» (1944). После капитуляции Германии в 1946-1951 годах был интернирован британскими оккупационными властями. Незадолго до смерти после ряда процессов добился признания своей непричастности к преступлениям нацистского режима.