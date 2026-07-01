ГУГЕНБЕРГ АЛЬФРЕД

ГУГЕНБЕРГ АЛЬФРЕД - германский предприниматель , государственный и политический деятель.

Из се­мьи де­пу­та­та прусского ланд­та­га. В 1883-1888 годах изу­чал пра­во в Гёт­тин­ген­ском, Гей­дель­берг­ском и Бер­лин­ском университетах. В 1891 году совместно с К. Пе­тер­сом ос­но­вал Пан­гер­ман­ский со­юз. В 1894-1899 годах асес­сор прусской ко­мис­сии по де­лам по­се­лен­цев в По­зе­не (По­зна­ни). В 1900-1903 годах там же ди­рек­тор объ­еди­не­ния сельскохозяйственных коо­пе­ра­ти­вов. В 1903-1907 годах со­вет­ник прусского Министерства фи­нан­сов. В 1907-1908 годах ди­рек­тор фаб­ри­ки во Франк­фур­те-на-Май­не. В 1909-1918 годах председатель со­ве­та ди­рек­то­ров кон­цер­на «Friedrich Krupp AG» в Эс­се­не. В 1916-1920 годах при­об­рёл издательство «Scherl» и круп­ное ин­фор­мационное агент­ст­во Telegraphen-Union, став­шие ос­но­вой его ме­диа­кон­цер­на [вклю­чал боль­шое чис­ло га­зет, рек­лам­ных агентств, ин­фор­мационных бю­ро, ки­но­фирм, в том числе с 1927 года «Uni­versum Film (Ufa) AG»]. В 1919-1920 годах депутат Вей­мар­ско­го национального со­б­ра­ния, в 1920-1933 годах депутат рейхс­та­га от край­не пра­вой Не­мец­кой на­цио­наль­ной на­род­ной пар­тии (НННП), в 1928-1933 годах председатель НННП. Ис­поль­зо­вал на­хо­див­шие­ся в его рас­по­ря­же­нии СМИ для про­па­ган­ды кон­сер­ва­тив­ных, на­цио­на­ли­стических взгля­дов, на­па­док на по­ли­ти­ку пра­ви­тельственных ка­би­не­тов Вей­мар­ской рес­пуб­ли­ки и под­ры­ва ос­нов рес­пуб­ли­кан­ско­го строя. С 1929 года ак­тив­но со­труд­ни­чал со «Сталь­ным шле­мом» и На­цио­нал-со­циа­ли­сти­че­ской не­мец­кой ра­бо­чей пар­ти­ей (НСДАП), спо­соб­ст­во­вал ус­та­нов­ле­нию гит­ле­ров­ской дик­та­ту­ры.

В январе - ию­не 1933 года министр эко­но­ми­ки, сельского хозяйства и про­до­воль­ст­вия в пра­ви­тель­ст­ве А. Гит­ле­ра. По­сле са­мо­рос­пус­ка НННП в ию­не 1933 года вы­шел из пра­ви­тель­ст­ва. До 1945 года ос­та­вал­ся депутатом рейхс­та­га в ка­че­ст­ве «гос­тя НСДАП», но по­ли­тического влия­ния не имел. За круп­ное воз­на­гра­ж­де­ние пе­ре­дал в рас­по­ря­же­ние на­ци­ст­ско­го го­су­дар­ст­ва свои га­зе­ты (1933-1935 годы), ки­но­фир­му «Ufa» (1937) и издательство «Scherl» (1944). По­сле ка­пи­ту­ля­ции Гер­ма­нии в 1946-1951 годах был ин­тер­ни­ро­ван британскими ок­ку­пационными вла­стя­ми. Не­за­дол­го до смер­ти по­сле ря­да про­цес­сов до­бил­ся при­зна­ния сво­ей не­при­ча­ст­но­сти к пре­сту­п­ле­ни­ям на­ци­ст­ско­го ре­жи­ма.