ГУЭРРА ТОНИНО
ГУЭРРА ТОНИНО (Антонио) - итальянский писатель, сценарист, художник.
Пишет на литературном итальянском языке и диалекте провинции Эмилия-Романья. Окончил университет в Урбино; находился в фашистском концлагере. Печататься как поэт начал с 1946 года. Автор романов «Параллельный человек» («L’uomo parallelo», 1969, русский перевод 1985) и «Стая птиц» («I cento uccelli», 1974, русский перевод 1983), поэмы «Мёд»(«Il Miele», 1982, русский перевод 1985); рассказов, эссе, стихотворений.
С 1956 года писал сценарии к фильмам Дж. Де Сантиса, М. Антониони (начиная с фильма «Приключение», 1960), Ф. Феллини (начиная с фильма «Амаркорд», 1973), М. Болоньини, Д. Дамиани, П. и В. Тавиани, Ф. Рози, Т. Ангелопулоса и пр. Автор сценария фильма «Ностальгия» А.А. Тарковского (1983), мультфильмов «Лев с седой бородой» (1995) и «Долгое путешествие» (1997) А.Ю. Хржановского.
Как художник работает в различных. живописных техниках, обращается к литографии, создаёт инсталляции. Премии Мкф в Канне (1984), Мкф в Москве (1995) - «За вклад в мировое кино». В 2002 году в Санкт-Петербурге организована художественная галерея Гуэрры.
Почетный член РАХ (2005).
Сочинения:
Амаркорд. И корабль плывет. СПб., 2003 (совместно с Ф. Феллини);
Тонино=Tonino: семь тетрадей жизни. М., 2005.