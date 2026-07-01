ГУЭРРА ТОНИНО

ГУЭРРА ТОНИНО (Ан­то­нио) - итальянский писатель, сценарист, художник.

Пи­шет на литературном итальянском язы­ке и диа­лек­те провинции Эми­лия-Ро­ма­нья. Окон­чил университет в Ур­би­но; на­хо­дил­ся в фа­шист­ском конц­ла­ге­ре . Пе­ча­тать­ся как по­эт на­чал с 1946 года. Ав­тор ро­ма­нов «Па­рал­лель­ный че­ло­век» («L’uomo parallelo», 1969, русский перевод 1985) и «Стая птиц» («I cento uccelli», 1974, русский перевод 1983), по­эмы «Мёд»(«Il Miele», 1982, русский перевод 1985); рас­ска­зов, эс­се, сти­хо­тво­ре­ний.

С 1956 года пи­сал сце­на­рии к филь­мам Дж. Де Сан­ти­са, М. Ан­то­нио­ни (на­чи­ная с фильма «При­клю­че­ние», 1960), Ф. Фел­ли­ни (на­чи­ная с фильма «Амар­корд», 1973), М. Бо­лонь­и­ни, Д. Да­миа­ни, П. и В. Та­виа­ни, Ф. Ро­зи, Т. Ан­ге­ло­пу­ло­са и пр. Ав­тор сце­на­рия фильма «Нос­таль­гия» А.А. Тар­ков­ско­го (1983), мульт­филь­мов «Лев с се­дой бо­ро­дой» (1995) и «Дол­гое пу­те­ше­ст­вие» (1997) А.Ю. Хржа­нов­ско­го.

Как ху­дож­ник ра­бо­та­ет в различных. жи­во­пис­ных тех­никах, об­ра­ща­ет­ся к ли­то­гра­фии, соз­да­ёт ин­стал­ля­ции. Пре­мии Мкф в Кан­не (1984), Мкф в Мо­ск­ве (1995) - «За вклад в ми­ро­вое ки­но». В 2002 году в Санкт-Пе­тер­бур­ге ор­га­ни­зо­ва­на ху­дожественная га­ле­рея Гуэрры.

Почетный член РАХ (2005).

Сочинения:

Амар­корд. И ко­рабль плы­вет. СПб., 2003 (совместно с Ф. Фел­ли­ни);

То­ни­но=Tonino: семь тет­ра­дей жиз­ни. М., 2005.