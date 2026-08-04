ГУЕ МИХАЭЛ ЯН ДЕ

ГУЕ МИХАЭЛ ЯН ДЕ - нидерландский арабист-текстолог и источниковед, член-корекспондент Пе­тербургской АН .

С 1883 года профессор Лей­ден­ско­го университета. Кри­тические из­да­ния тру­дов средневековых ара­боя­зыч­ных ис­то­рио­гра­фов и гео­гра­фов (Та­ба­ри, Ба­ла­зу­ри, Ис­тах­ри, Ид­ри­си, Ибн аль-Фа­ких, Му­кад­да­си, Ибн Хор­дад­бех, Ма­су­ди, Ку­да­ма, Яку­би, Ибн Рус­та, Ибн Ку­тай­ба, Ибн Джу­байр и др.), пред­при­ня­тые лич­но Гуе и под его ру­ко­во­дством, по­лу­чи­ли ме­ж­ду­народное при­зна­ние. Гуе опуб­ли­ко­вал так­же ра­бо­ты о кар­ма­тах и труд по ис­то­рии Си­рии. С 1897 года при­ни­мал уча­стие в под­го­тов­ке и пуб­ли­ка­ции 1-го издания «Эн­цик­ло­пе­дии ис­ла­ма ».