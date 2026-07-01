Гудзон, Генри

Гудзо`н (англ. Hudson), Генри (1570?—1611) — английский мореплаватель. Данных о ранних годах жизни нет. В 1607—1611 Г. совершил четыре плавания в поисках Северо-западного морского пути в Китай и Индию в обход испано-португальских владений. Две первые экспедиции были организованы английской Московской компанией, вторая — нидерландской Ост-Индской компанией, четвертая — англичанами, впо­следствии создавшими Компанию Северо-западного прохода. В 1607 на судне «Хоупвелл», надеясь пройти в Тихий океан через Северный полюс, Г. поднялся до 80° 23’ с. ш., однако из-за льдов был вынужден повернуть назад, случайно открыв по пути о. Ян-Майен. В 1608 попытка найти проход между о-вами Шпицберген и Новая Земля окончилась неудачей. В 1609 на корабле «Хаф-Мун» для поисков Северо-западного прохода Г. шел через Баренцево море, а оттуда к берегам Сев. Америки, в результате обследования которых он открыл устье р. Гудзон и поднялся вверх по ее течению на 250 км. Во время этого путешествия Г. пытался установить меновую торговлю с индейскими племенами, населявшими этот район, однако дружеские отношения между ними быстро сменились враждебными, ввиду агрессивного настроя обеих сторон. В 1610 на корабле «Дискавери» Г. продолжил изучение этого региона, и им были открыты пролив и залив, ныне носящие его имя . После зимовки в южной части залива Джеймса в условиях нехватки провианта команда судна взбунтовалась. В итоге этого конфликта Г. вместе с сыном и 7 моряками были высажены в шлюпку, после чего пропали без вести. Остальные члены команды были впоследствии оправданы английским судом на основании того, что действовали в целях самозащиты, желая избежать голодной смерти.