ГУДЗИЙ НИКОЛАЙ КАЛЛИНИКОВИЧ

ГУДЗИЙ НИКОЛАЙ КАЛЛИНИКОВИЧ - российский и украинский литературовед, академик АН УССР .

Окон­чил университет Святого Вла­ди­ми­ра в Кие­ве (1911). Профессор МГУ (с 1922 года). Пе­ча­тал­ся с 1910 года. Воз­глав­лял От­дел древнерусской литературы в ИМЛИ (1938-1947 годы), От­дел украинской древ­ней литературы в Институте литературы имени Т.Г. Шев­чен­ко АН УССР (1952-1965 годы).

Основные ис­следо­ва­ния по­свя­ще­ны древнерусской литературе («Сло­во о пол­ку Иго­ре­ве», со­чи­не­ния Ав­ва­ку­ма, пуб­ли­ци­сти­ка XVI века), твор­че­ст­ву Л.Н. Тол­сто­го, русской и украинской ли­те­ра­ту­рам XIII - начала XX веков, тек­сто­ло­гии. Со­ста­ви­тель хре­сто­ма­тии (1935) и ав­тор уни­вер­си­тет­ско­го кур­са ис­то­рии древ­ней русской литературы (1-е издание, 1938), пе­ре­ве­дён­но­го на многие иностранные язы­ки. Гудзий - один из ре­дак­то­ров юби­лей­но­го Пол­но­го со­б­ра­ния со­чи­не­ний Л.Н. Тол­сто­го. На­гра­ж­дён ор­де­ном Ле­ни­на .

Сочинения:

Как ра­бо­тал Л. Тол­стой. М., 1936;

Ли­те­ра­ту­ра Ки­ев­ской Ру­си и древ­ней­шие ино­сла­вян­ские ли­те­ра­ту­ры. М., 1958;

Лев Тол­стой. Кри­ти­ко-био­гра­фи­че­ский очерк. 3-е изд. М., 1960;

Ли­те­ра­ту­ра Ки­ев­ской Ру­си и ук­ра­ин­ско-рус­ское ли­те­ра­тур­ное еди­не­ние XVII– XVIII вв. К., 1989;

Ис­то­рия древ­ней рус­ской ли­те­ра­ту­ры. 8-е изд. М., 2003.