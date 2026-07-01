ГУДЗИЙ НИКОЛАЙ КАЛЛИНИКОВИЧ
ГУДЗИЙ НИКОЛАЙ КАЛЛИНИКОВИЧ - российский и украинский литературовед, академик АН УССР.
Окончил университет Святого Владимира в Киеве (1911). Профессор МГУ(с 1922 года). Печатался с 1910 года. Возглавлял Отдел древнерусской литературы в ИМЛИ (1938-1947 годы), Отдел украинской древней литературы в Институте литературы имени Т.Г. Шевченко АН УССР (1952-1965 годы).
Основные исследования посвящены древнерусской литературе («Слово о полку Игореве», сочинения Аввакума, публицистика XVI века), творчеству Л.Н. Толстого, русской и украинской литературам XIII - начала XX веков, текстологии. Составитель хрестоматии (1935) и автор университетского курса истории древней русской литературы (1-е издание, 1938), переведённого на многие иностранные языки. Гудзий - один из редакторов юбилейного Полного собрания сочинений Л.Н. Толстого. Награждён орденом Ленина.
Сочинения:
Как работал Л. Толстой. М., 1936;
Литература Киевской Руси и древнейшие инославянские литературы. М., 1958;
Лев Толстой. Критико-биографический очерк. 3-е изд. М., 1960;
Литература Киевской Руси и украинско-русское литературное единение XVII– XVIII вв. К., 1989;
История древней русской литературы. 8-е изд. М., 2003.