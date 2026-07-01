Гуджрал, Индер Кумар

Гуджра`л, Индер Кумар (04.12.1919, Джелам, ныне в Пакистане — 30.11.2012, Гургаон) — премьер-министр Индии (1997—1998). Родился в семье борца за независимость Индии от Великобритании. В 1942 за участие в движении «Вон из Индии» был заключен в тюрьму. После приобретения Индией независимости продолжил общественно-политиче­скую деятельность. Несколько раз возглавлял индийскую делегацию на сессиях ЮНЕСКО (1970, 1972 и 1974), был членом индийской делегации на сессии Организации Объединенных Наций по окружающей среде в Стокгольме в 1974. Дважды возглавлял министерство иностранных дел Индии (1989—1990, 1996—1997). Перед назначением на пост премь­ер-министра Индии в апреле 1997 занимал ряд правительственных должностей. На пост премьер-министра был избран при поддержке Индийского Национального конгресса (ИНК) и Объединенного фронта, сменив на этом посту премьер-министра Х. Д. Деве Говда.