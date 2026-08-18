ГУДЖРАЛ ИНДЕР КУМАР
ГУДЖРАЛ ИНДЕР КУМАР - государственный деятель Индии.
Родился в семье участников национально-освободительного движения в Панджабе (Пенджабе). В 1940-х годах присоединился к освободительному движению. Подвергался арестам и тюремному заключению (1942). С 1964 года депутат парламента от Индийского национального конгресса (ИНК), в 1967-1976 годах занимал различные министерские посты в правительстве И. Ганди. В 1976-1980 годах посол Индии в СССР. В 1976 году покинул ИНК и примкнул к партии «Джаната дал», входившей в оппозиционный ИНК Национальный фронт (позднее - Объединённый фронт). В 1989-1990, 1996-1997 годах министр иностранных дел, в 1997-1998 годах премьер-министр Индии. Выступал с инициативами, направленными на улучшение политического климата в Южной Азии, нормализацию индийско-пакистистанских отношений и решение кашмирской проблемы.