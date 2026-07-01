Гуджаратцы (гуджарати)

Гуджара`тцы (гуджара`ти) — традиционно жители штата Гуджарат . Численность 60 384 тыс. человек (2011). Основной язык — гуджарати (индоарийская группа индоевропейской семьи). Исследователи предполагают, что предки Г. пришли на территорию штата примерно в I тысячелетии н. э., перешли к оседлому образу жизни и ассимилировались с местными племенами бхилов и ариев. Гуджарат неоднократно подвергался завоеваниям, входил в состав разных государств и политических объединений. Поэтому этнический состав Гуджарата неоднороден, понятие «Г.» включает в себя помимо основополагающей народности еще около 20 более мелких народностей и племенных групп, обитающих на территории штата. Носители языка гуджарати проживают и за пределами Гуджарата (например, 20 % в Мумбаи) и также именуются Г. Основные занятия Г. — земледелие и скотоводство. Издревле славились гуджаратские ткачи; производство текстиля и до сих пор остается одной из основных отраслей промышленности Гуджарата. Подавляющая часть Г. исповедуют индуизм , но есть также мусульмане, джайны, христиане (в основном протестанты) и сикхи. Выходцами из Гуджарата были такие выдающиеся политики, как Мохандас Карамчанд Ганди, Валлабхаи Патель и др.