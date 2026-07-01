ГУДЖАРАТ

ГУДЖАРАТ - историческая область и штат в современной Ин­дии, основное на­се­ле­ние - гуд­жа­рат­цы.

За­ни­ма­ет по­лу­ост­ро­ва Кач и Кат­хия­вар и при­ле­гаю­щие рай­оны ма­те­ри­ко­вой час­ти Северо-Западной Ин­дии. По­лу­чи­ла назв. от гуд­жа­ров, за­вое­вав­ших эту тер­ри­то­рию в конце V века. До это­го Гуджарат на­хо­дил­ся под конт­ро­лем ку­шан­ских пра­ви­те­лей, под вла­стью ди­на­стии Гуп­тов , в VI-VII веках в Гуджарате пра­ви­ла ди­на­стия Майт­ра­ков. При ди­на­стии Гурд­жа­ра-Пра­ти­ха­ров, за­тем Ча­лукь­ев (Со­лан­ки) (IX-XII века) Гуджарат дос­тиг наи­боль­ше­го мо­гу­ще­ст­ва, но в середине 1020-х годов был раз­гром­лен Мах­му­дом Газ­не­ви. В 1297 году при­сое­ди­нён к Де­лий­ско­му сул­та­на­ту.

К началу XV века стал са­мо­сто­ятельным сул­та­на­том с цен­тром в Ах­мад­аба­де. В 1572 году при­сое­ди­нён к им­пе­рии Ве­ли­ких Мо­го­лов. Че­рез пор­ты Гуджарата - Броч (Бха­руч), Кам­бей, Су­рат ве­лась ожив­лён­ная внеш­няя тор­гов­ля . В середине XVIII века Гуджарат во­шёл в дер­жа­ву ма­рат­хов. Пра­вив­шая в Гуджарате ди­на­стия Га­е­к­ва­ров со­хра­ни­ла власть над княжеством Ба­ро­да (Ва­до­да­ра), рас­по­ло­жен­ным на тер­ри­то­рии Гуджарата, и по­сле ус­та­нов­ле­ния британского гос­под­ства. После дос­ти­же­ния Ин­ди­ей не­за­ви­си­мо­сти в 1947 году ма­те­ри­ко­вые час­ти Гуджарата во­шли в штат Бом­бей, со­юз кня­жеств полуострова Кат­хия­вар об­ра­зо­вал штат Сау­раш­тра, про­су­ще­ст­во­вав­ший до административной ре­фор­мы 1956 года.

Дви­же­ние за эт­ническое са­мо­оп­ре­де­ле­ние гуд­жа­рат­цев при­ве­ло к объ­е­ди­не­нию на­селён­ных ими тер­ри­то­рий и соз­да­нию в 1960 году отдельного шта­та Гуд­жа­рат со сто­ли­цей в Ах­ма­да­ба­де, в то вре­мя как тер­ри­то­рии шта­та Бом­бей, на­се­лён­ные ма­рат­ха­ми, об­ра­зо­ва­ли штат Ма­ха­раш­тра.

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