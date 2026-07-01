ГУДЖАРАТ
ГУДЖАРАТ - историческая область и штат в современной Индии, основное население - гуджаратцы.
Занимает полуострова Кач и Катхиявар и прилегающие районы материковой части Северо-Западной Индии. Получила назв. от гуджаров, завоевавших эту территорию в конце V века. До этого Гуджарат находился под контролем кушанских правителей, под властью династии Гуптов, в VI-VII веках в Гуджарате правила династия Майтраков. При династии Гурджара-Пратихаров, затем Чалукьев (Соланки) (IX-XII века) Гуджарат достиг наибольшего могущества, но в середине 1020-х годов был разгромлен Махмудом Газневи. В 1297 году присоединён к Делийскому султанату.
К началу XV века стал самостоятельным султанатом с центром в Ахмадабаде. В 1572 году присоединён к империи Великих Моголов. Через порты Гуджарата - Броч (Бхаруч), Камбей, Сурат велась оживлённая внешняя торговля. В середине XVIII века Гуджарат вошёл в державу маратхов. Правившая в Гуджарате династия Гаекваров сохранила власть над княжеством Барода (Вадодара), расположенным на территории Гуджарата, и после установления британского господства. После достижения Индией независимости в 1947 году материковые части Гуджарата вошли в штат Бомбей, союз княжеств полуострова Катхиявар образовал штат Саураштра, просуществовавший до административной реформы 1956 года.
Движение за этническое самоопределение гуджаратцев привело к объединению населённых ими территорий и созданию в 1960 году отдельного штата Гуджарат со столицей в Ахмадабаде, в то время как территории штата Бомбей, населённые маратхами, образовали штат Махараштра.