ГУДЗЕНКО СЕМЁН ПЕТРОВИЧ
Русский поэт.
В 1939-1941 годах учился в Московском институте истории, философии и литературы (МИФЛИ) имени Н.Г. Чернышевского. В 1941-1942 годах на фронте, был тяжело ранен, впоследствии работал военным журналистом. Первая поэтическая публикация - в газете «Победа за нами» (декабрь 1941 года).
Наиболее известные стихотворения Гудзенко написаны во время и сразу после войны: «Перед атакой», «…И наступило к вечеру затишье» (оба 1942), «Костры» (1943), «Моё поколение» (1945), «Послесловие 1945 года» (1945), «Мы не от старости умрём…» (1946) и др. Стремление автора предельно правдиво передать реальность фронтовых будней вызвало в конце 1940-х годов упрёки критиков в излишнем натурализме и дегероизации войны.
Сочинения:
Избранное. М., 1977;
Стихи слагались на ходу. М., 1990.