ГУДЗЕНКО СЕМЁН ПЕТРОВИЧ

Русский поэт .

В 1939-1941 годах учил­ся в Московском институте ис­то­рии, фи­ло­со­фии и литературы (МИФЛИ) имени Н.Г. Чер­ны­шев­ско­го . В 1941-1942 годах на фрон­те, был тя­же­ло ра­нен, впо­след­ст­вии ра­бо­тал во­енным жур­на­ли­стом. Пер­вая по­этическая пуб­ли­ка­ция - в газете «По­бе­да за на­ми» (декабрь 1941 года).

Наи­бо­лее из­вест­ные сти­хо­тво­ре­ния Гудзенко на­пи­са­ны во вре­мя и сра­зу по­сле вой­ны: «Пе­ред ата­кой», «…И на­сту­пи­ло к ве­че­ру за­ти­шье» (оба 1942), «Ко­ст­ры» (1943), «Моё по­ко­ле­ние» (1945), «По­сле­сло­вие 1945 го­да» (1945), «Мы не от ста­рос­ти ум­рём…» (1946) и др. Стрем­ле­ние ав­то­ра пре­дель­но прав­ди­во пе­ре­дать ре­аль­ность фрон­то­вых буд­ней вы­зва­ло в конце 1940-х годов уп­рё­ки кри­ти­ков в из­лиш­нем на­ту­ра­лиз­ме и де­ге­рои­за­ции вой­ны.

Сочинения:

Из­бран­ное. М., 1977;

Сти­хи сла­га­лись на хо­ду. М., 1990.