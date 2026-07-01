ГУДОВИЧИ

ГУДОВИЧИ - русский дворянский и графский род.

Ро­до­на­чаль­ник - Па­вел Гу­до­вич (? - 1700), знач­ный то­ва­рищ Ста­ро­дуб­ско­го пол­ка (1686-1688 годы), знач­ный то­ва­рищ вой­ско­вый (1688), сот­ник Бак­лан­ский (1697-1700 годы); по­гиб в Нарв­ском сра­же­нии 1700 года. Его де­ти (Ан­д­рей Пав­ло­вич и Сте­пан Пав­ло­вич) ос­но­ва­ли две ли­нии ро­да Гу­до­вичей, из ко­то­рых наи­боль­шую из­вест­ность при­об­ре­ла пер­вая.

Сын А.П. Гу­до­ви­ча - Ва­си­лий Ан­д­рее­вич (?-1764), тайный советник (1764), бунчу­ко­вый то­ва­рищ (1731-1733 годы), ма­ло­российский ге­не­раль­ный под­скар­бий (1764). Из его сы­но­вей наи­бо­лее из­вест­ны: Ан­д­рей Ва­силь­е­вич [1731-24.6(6.7).1808], генерал-ан­шеф (1796), фли­гель-адъ­ю­тант (1757), со­сто­ял при великом князе Пет­ре Фё­до­ро­ви­че (бу­ду­щем императоре Пет­ре III), с 1761 года генерал-адъю­тант, один из наи­бо­лее при­бли­жён­ных к императору Пет­ру III са­нов­ни­ков, в 1762 году от­прав­лен к Фрид­ри­ху II с мир­ны­ми пред­ло­же­ния­ми, а за­тем в Кур­лян­дию для под­го­тов­ки из­бра­ния кур­лянд­ским гер­цо­гом дя­ди Пет­ра III - прин­ца Ге­ор­га Гол­штин­ско­го. Во вре­мя пе­ре­во­ро­та, со­вер­шён­но­го императрицей Ека­те­ри­ной II, не­от­луч­но на­хо­дил­ся при императоре Пет­ре III и был вме­сте с ним аре­сто­ван. В 1762-1765 годах жил за гра­ни­цей, за­тем в име­нии в Чер­ни­гов­ской губернии, в 1796-1797 годах слу­жил в Санкт-Пе­тер­бур­ге; И.В. Гу­до­вич, воз­ве­дён­ный Вы­со­чай­шим ука­зом от 5(16).4.1797 года в граф­ское дос­то­ин­ст­во Российской им­пе­рии, ко­то­рое Вы­со­чай­шим ука­зом от 12(24). 12.1809 года рас­про­стра­не­но на его брать­ев Ми­хаи­ла, Ва­си­лия Млад­ше­го, Ни­ко­лая и Пет­ра; Ва­си­лий Ва­силь­е­вич Млад­ший [13(24).6.1753-25.4(7.5). 1819], генерал-лейтенант (1799), командир Ека­те­ри­но­слав­ско­го ки­ра­сир­ско­го пол­ка (до 1797 года), шеф Не­жин­ско­го ки­ра­сир­ско­го пол­ка (1797-1800 годы); Ни­ко­лай Ва­силь­е­вич (1758, по другим дан­ным, 1761-1841 годы), генерал-лейтенант (1800), командир Ки­ев­ско­го дра­гун­ско­го пол­ка (до 1797 года), шеф Кар­го­поль­ско­го дра­гун­ско­го пол­ка (1797-1800 годы), в хо­де Отечественной вой­ны 1812 года из­бран начальником Чер­ни­гов­ско­го опол­че­ния, в октябре/но­ябре 1812 - начале 1813 годов начальник объ­е­ди­нён­но­го Чер­ни­го­во-Пол­тав­ско­го опол­че­ния.

Сын И.В. Гу­до­ви­ча - Ан­д­рей Ива­но­вич [1781-20.5(1.6).1867], обер-егер­мей­стер (1856), с 1803 года слу­жил в Улан­ском Его Императорского Вы­со­че­ст­ва це­са­ре­ви­ча Кон­стан­ти­на Пав­ло­ви­ча пол­ку, от­ли­чил­ся в Ау­стер­лиц­ком сра­же­нии 1805 года, уча­ст­ник русско-шведской вой­ны 1808-1809 годов, шеф Ор­ден­ско­го ки­ра­сир­ско­го пол­ка (1809-1814 годы), в Отечественную вой­ну 1812 года про­явил храб­рость при обо­ро­не Ше­вар­дин­ско­го ре­ду­та (тя­же­ло ра­нен; в 1812/1813 годах на­граж­дён ор­де­ном Святого Ге­ор­гия 4-й сте­пе­ни), вер­нул­ся в ар­мию в 1813 году, уча­ст­ник за­гра­нич­ных по­хо­дов российской ар­мии 1813-1814 годов, Бау­цен­ско­го и Лют­цен­ско­го сра­же­ний 1813 года, командир 1-й бри­га­ды 3-й ки­ра­сир­ской ди­ви­зии (1814-1816 годы). Москов­ский гу­берн­ский пред­во­ди­тель дво­рян­ст­ва (1832-1841 годы), почетный по­пе­чи­тель Московского дво­рян­ско­го института, за­тем почетный опе­кун Московского опе­кун­ско­го со­ве­та Уч­ре­ж­де­ний императрицы Ма­рии.

Из­вест­ны так­же пра­вну­ки В.В. (Млад­ше­го) Гу­до­ви­ча: Ва­си­лий Ва­силь­е­вич (1866 - по­сле 1931 года), действительный статский советник (1908), в долж­но­сти штал­мей­сте­ра (1904), санкт-пе­тербургский уезд­ный (1899-1903 годы), гу­берн­ский (1904-1909 годы) пред­во­ди­тель дво­рян­ст­ва. Один из ини­циа­то­ров соз­да­ния в Санкт-Пе­тер­бур­ге Российского ав­то­мо­биль­но­го общества (в 1905-1908 годах его председатель). С 1905 года член Санкт-Пе­тербургского клу­ба об­щественных дея­те­лей, один из ос­но­ва­те­лей «Сою­за 17 ок­тяб­ря» (с 1906 года то­ва­рищ предедателя ЦК, од­но­вре­мен­но в 1907 году предедатель Санкт-Пе­тербургского городского со­ве­та ок­тяб­ри­стов), в 1909-1910 годах председатель Санкт-Пе­тербургского гу­берн­ско­го зем­ско­го со­б­ра­ния. С 1914 года председатель ад­ми­ни­ст­ра­ции Фё­до­ров­ско­го зо­ло­то­промышленного общества, член прав­ле­ния Не­вьян­ско­го гор­но­промыш­ленного ак­цио­нер­но­го общества. Пос­ле Октябрьской ре­во­лю­ции 1917 года в эми­гра­ции; Алек­сандр Ва­силь­е­вич [29.9(11.10).1869-1919], стататский советник (1901), ка­мер-юн­кер (1895), га­дяц­кий уезд­ный пред­во­ди­тель дво­рян­ст­ва (1892-1902 годы), ви­це-гу­бер­на­тор Яро­слав­ской губернии (1902-1905 годы), гу­бер­на­тор Ку­та­ис­ской губернии (1916-1917 годы). В но­ябре 1918 года аре­сто­ван, в 1919 году при­го­во­рён к «пре­бы­ва­нию в ла­ге­ре до окон­ча­ния Гра­ж­дан­ской вой­ны». В сентябре 1919 года вы­ве­зен в Мо­ск­ву и рас­стре­лян вме­сте с другими за­лож­ни­ка­ми в от­вет на взрыв бом­бы, бро­шен­ной анар­хи­ста­ми в зда­ние Московского комитета РКП(б).

Род гра­фов Гу­до­вичей вне­сён в 5-ю часть дво­рян­ских ро­до­слов­ных книг Московской, Санкт-Пе­тербургской и Чер­ни­гов­ской гу­бер­ний, род дво­рян Гу­до­вичей - в 6-ю часть дво­рян­ской ро­до­слов­ной кни­ги Чер­ни­гов­ской губернии. Связь дан­но­го ро­да Гу­до­вичей с пред­ста­ви­те­ля­ми ро­да Гу­до­вичей, за­пи­сан­но­го в 1-ю и 6-ю час­ти дво­рян­ских ро­до­слов­ных книг Ви­лен­ской и Ко­вен­ской гу­бер­ний, точ­но не ус­та­нов­ле­на.

Иллюстрации:

Герб Гудовичей. Архив БРЭ.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)