ГУДОВИЧИ
ГУДОВИЧИ - русский дворянский и графский род.
Родоначальник - Павел Гудович (? - 1700), значный товарищ Стародубского полка (1686-1688 годы), значный товарищ войсковый (1688), сотник Бакланский (1697-1700 годы); погиб в Нарвском сражении 1700 года. Его дети (Андрей Павлович и Степан Павлович) основали две линии рода Гудовичей, из которых наибольшую известность приобрела первая.
Сын А.П. Гудовича - Василий Андреевич (?-1764), тайный советник (1764), бунчуковый товарищ (1731-1733 годы), малороссийский генеральный подскарбий (1764). Из его сыновей наиболее известны: Андрей Васильевич [1731-24.6(6.7).1808], генерал-аншеф (1796), флигель-адъютант (1757), состоял при великом князе Петре Фёдоровиче (будущем императоре Петре III), с 1761 года генерал-адъютант, один из наиболее приближённых к императору Петру III сановников, в 1762 году отправлен к Фридриху II с мирными предложениями, а затем в Курляндию для подготовки избрания курляндским герцогом дяди Петра III - принца Георга Голштинского. Во время переворота, совершённого императрицей Екатериной II, неотлучно находился при императоре Петре III и был вместе с ним арестован. В 1762-1765 годах жил за границей, затем в имении в Черниговской губернии, в 1796-1797 годах служил в Санкт-Петербурге; И.В. Гудович, возведённый Высочайшим указом от 5(16).4.1797 года в графское достоинство Российской империи, которое Высочайшим указом от 12(24). 12.1809 года распространено на его братьев Михаила, Василия Младшего, Николая и Петра; Василий Васильевич Младший [13(24).6.1753-25.4(7.5). 1819], генерал-лейтенант (1799), командир Екатеринославского кирасирского полка (до 1797 года), шеф Нежинского кирасирского полка (1797-1800 годы); Николай Васильевич (1758, по другим данным, 1761-1841 годы), генерал-лейтенант (1800), командир Киевского драгунского полка (до 1797 года), шеф Каргопольского драгунского полка (1797-1800 годы), в ходе Отечественной войны 1812 года избран начальником Черниговского ополчения, в октябре/ноябре 1812 - начале 1813 годов начальник объединённого Чернигово-Полтавского ополчения.
Сын И.В. Гудовича - Андрей Иванович [1781-20.5(1.6).1867], обер-егермейстер (1856), с 1803 года служил в Уланском Его Императорского Высочества цесаревича Константина Павловича полку, отличился в Аустерлицком сражении 1805 года, участник русско-шведской войны 1808-1809 годов, шеф Орденского кирасирского полка (1809-1814 годы), в Отечественную войну 1812 года проявил храбрость при обороне Шевардинского редута (тяжело ранен; в 1812/1813 годах награждён орденом Святого Георгия 4-й степени), вернулся в армию в 1813 году, участник заграничных походов российской армии 1813-1814 годов, Бауценского и Лютценского сражений 1813 года, командир 1-й бригады 3-й кирасирской дивизии (1814-1816 годы). Московский губернский предводитель дворянства (1832-1841 годы), почетный попечитель Московского дворянского института, затем почетный опекун Московского опекунского совета Учреждений императрицы Марии.
Известны также правнуки В.В. (Младшего) Гудовича: Василий Васильевич (1866 - после 1931 года), действительный статский советник (1908), в должности шталмейстера (1904), санкт-петербургский уездный (1899-1903 годы), губернский (1904-1909 годы) предводитель дворянства. Один из инициаторов создания в Санкт-Петербурге Российского автомобильного общества (в 1905-1908 годах его председатель). С 1905 года член Санкт-Петербургского клуба общественных деятелей, один из основателей «Союза 17 октября» (с 1906 года товарищ предедателя ЦК, одновременно в 1907 году предедатель Санкт-Петербургского городского совета октябристов), в 1909-1910 годах председатель Санкт-Петербургского губернского земского собрания. С 1914 года председатель администрации Фёдоровского золотопромышленного общества, член правления Невьянского горнопромышленного акционерного общества. После Октябрьской революции 1917 года в эмиграции; Александр Васильевич [29.9(11.10).1869-1919], стататский советник (1901), камер-юнкер (1895), гадяцкий уездный предводитель дворянства (1892-1902 годы), вице-губернатор Ярославской губернии (1902-1905 годы), губернатор Кутаисской губернии (1916-1917 годы). В ноябре 1918 года арестован, в 1919 году приговорён к «пребыванию в лагере до окончания Гражданской войны». В сентябре 1919 года вывезен в Москву и расстрелян вместе с другими заложниками в ответ на взрыв бомбы, брошенной анархистами в здание Московского комитета РКП(б).
Род графов Гудовичей внесён в 5-ю часть дворянских родословных книг Московской, Санкт-Петербургской и Черниговской губерний, род дворян Гудовичей - в 6-ю часть дворянской родословной книги Черниговской губернии. Связь данного рода Гудовичей с представителями рода Гудовичей, записанного в 1-ю и 6-ю части дворянских родословных книг Виленской и Ковенской губерний, точно не установлена.
Иллюстрации:
Герб Гудовичей. Архив БРЭ.