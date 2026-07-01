Гудович, Иван Васильевич

Гудо`вич, Иван Васильевич (1741, с. Старые Ивантенки Стародубовского полка — 22.01[03.02].1820, Ольгополь Подольской губ.) — граф (1797), российский военный и государственный деятель, генерал-фельд­маршал (1807). Выходец из среды украинской казачьей старшины. Учился в Кенигсбергском и Лейпцигском университетах. Службу начал в 1759, генерал-адъютант принца Георга Шлезвиг-Голштинского (1761). Командир Астраханского пехотного полка (1763), с которым в 1764 совершил поход в Польшу. Во время русско-турецкой войны 1768—1774 (см. Русско-турецкие войны XVII—XIX вв.) командовал полком и бригадой в армии П. А. Румянцева, отличился при взятии Хотина (1769), в сражениях на реках Ларга и Кагул (1770), под Журжей (1771). В 1785—1796 рязанский и тамбовский генерал-губернатор . Одновременно в русско-турецкую войну 1787—1791 (см. Русско-турецкие войны XVII—XIX вв.) во главе отдельного корпуса участвовал во взятии Хаджибея (ныне Одесса) (1789) и Килии (1790); командующий Кубанским корпусом и начальник Кавказской линии (с 1790), руководил штурмом Анапы (1791). В 1798 киевский, затем подольский генерал-губернатор . В 1799 — главнокомандующий армией, предназначенной для действий на Рейне. С 1800 в отставке. С 1806 главнокомандующий войсками на Кавказе. Участвовал в покорении Бакинского, Шекинского и Дербентского ханств, под командованием Г. одержана крупная победа над турками под Арпачаем (1807), но после неудачного штурма крепости Эривань (1808) войска Г. вынуждены были отступить в Грузию. Главнокомандующий в Москве (1809), член Непременного совета, член Государственного совета (с 1810), сенатор. С февраля 1812 в отставке.