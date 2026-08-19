ГУДОН ЖАН АНТУАН

ГУДОН ЖАН АНТУАН - французский скульп­тор, член Ко­ро­лев­ской ака­де­мии жи­во­пи­си и вая­ния .

Учил­ся там же (1756-1761 годы) у Р.М. Слод­ца, Ж.Б. Ле­муа­на, Ж.Б. Пи­га­ля, в 1761 году по­лу­чил Римскую премию; до 1764 года со­вер­шен­ст­во­вал­ся в Шко­ле для из­бран­ных уче­ни­ков при ака­де­мии. Во Французской ака­де­мии в Ри­ме (1764-1768годы) Гудон ис­пол­нял ко­пии с ан­ти­ков, изу­чал ра­бо­ты Дж.Л. Бер­ни­ни, Ми­кел­анд­же­ло и др.; под руководством хи­рур­га Се­гюи­ра обу­чал­ся ана­то­мии. В ран­них ра­бо­тах - ста­ту­ях Ио­ан­на Кре­сти­те­ля (гипс, Га­ле­рея и му­зей Бор­ге­зе, Рим) и святого Бру­но (мра­мор, церковь Сан­та-Ма­рия-де­льи-Ан­дже­ли, Рим; обе 1766-1767 годы) - спо­кой­ная по­за, про­сто­та и яс­ность ком­по­зи­ции, стро­гий ритм объ­ё­мов и ли­ний под­чёр­ки­ва­ют впе­чат­ле­ние глу­бо­кой ду­хов­ной со­сре­до­то­чен­но­сти этих об­ра­зов. В ка­че­ст­ве под­го­то­вительной ра­бо­ты ис­пол­нил скульп­туру «Экор­ше» (гипс, 1766-1767 годы; брон­за, 1792) - по­пу­ляр­ное до сих пор по­со­бие для изу­че­ния ана­то­мии че­ло­ве­ка. Влия­ние ан­тич­ной скульп­ту­ры ощу­ти­мо в скульп­ту­рах «Вес­тал­ка» (около 1767-1768 годов и др.), «Мор­фей» (около 1769, 1777), «Диа­на-охот­ни­ца» (1774 и др.; все - в не­сколь­ких ва­ри­ан­тах и в различных ма­те­ри­а­лах), порт­ре­тах («Рим­ский юно­ша», мра­мор, 1775, собрание П. Гуг­ген­хей­ма, Нью-Йорк) и др. В 1771 и 1773 годах ра­бо­тал в Го­те, при дво­ре гер­цо­га Сак­сен-Гот­ско­го

Один из луч­ших порт­ре­ти­стов XVIII века, Гудон соз­дал об­шир­ную га­ле­рею со­вре­мен­ни­ков: порт­ре­ты-бюс­ты Д. Дид­ро (1771, 1773, 1775; Лувр , Па­риж, и другие му­зеи), Ж.Ж. Рус­со (1778), Воль­те­ра (1778), Ж.Л. Д’Аламбера (1778, 1779, 1802), Ж. де Бюф­фо­на (1781-1783 годы), мар­ки­за М.Ж. Ла­фай­е­та (1785, 1787, 1790), графа Ка­лио­ст­ро (1786), О. Ми­ра­бо (1791, 1800), П. Ла­п­ла­са (1803); в не­ко­то­рых порт­ре­тах ари­сто­кра­тов и чле­нов ко­ро­лев­ской се­мьи за­мет­ны от­зву­ки искусства ро­ко­ко. Осо­бен­но уда­ва­лись Гудону изо­бра­же­ния творческих лю­дей. Мощ­ная энер­гия ду­ха, ар­ти­стич­ность во­пло­ще­ны Гудоном в порт­ре­тах К.В. Глю­ка (гипс, 1775, Национальная библиотека, Вей­мар), Моль­е­ра (гипс, Библиотека Прин­стон­ско­го университета, Нью-Йорк, и мра­мор, «Ко­ме­ди Фран­сез», Па­риж; оба 1778), Ж. ле Ла­фон­те­на (около 1781, 1783), ак­тё­ра Ж. Мо­дюи (мра­мор, 1784, «Ко­ме­ди Фран­сез»). Зна­чительное ко­ли­че­ст­во за­ка­зов Гудон по­лу­чал из Рос­сии: бюст императрицы Ека­те­ри­ны II (мра­мор, 1773, Эр­ми­таж, Санкт.-Пе­тер­бург), клас­си­ци­стические над­гро­бия кня­зей А.Д. и М.М. Го­ли­цы­ных (мра­мор, 1773-1774 годы, Дон­ской монастырь, Мо­ск­ва). По за­ка­зу Ека­те­ри­ны II Гудон ис­пол­нил по­вто­ре­ние сво­ей зна­ме­ни­той ста­туи «Воль­тер, си­дя­щий в крес­ле» (1778, «Ко­ме­ди Фран­сез»; 1781, Эр­ми­таж; обе - мра­мор). В об­ли­ке пи­са­те­ля во­пло­ще­ны че­ло­ве­че­ские чер­ты, наи­бо­лее це­ни­мые эпо­хой Про­све­ще­ния: мощь ин­тел­лек­та, про­ни­ца­тель­ность, иро­нич­ность.

В се­рии порт­ре­тов дея­те­лей США мас­тер под­чёр­ки­ва­ет му­же­ст­вен­ность, во­лю к дей­ст­вию, це­ле­уст­рем­лён­ность (Б. Франк­лин, 1778, Мет­ро­по­ли­тен-му­зей, Нью-Йорк; Дж.П. Джонс, 1781, Мор­ская ака­де­мия в Ан­на­по­ли­се; Т. Джеф­фер­сон, 1789, Му­зей изящ­ных ис­кусств, Бос­тон; все - мра­мор). По­лу­чив за­каз (че­рез по­сред­ни­че­ст­во Т. Джеф­фер­со­на, американского по­слан­ни­ка во Фран­ции) на ис­пол­не­ние ста­туи Дж. Ва­шинг­то­на, ху­дож­ник со­вер­шил по­езд­ку в Аме­ри­ку (1785), где ис­пол­нил ряд на­бро­сков и ри­сун­ков с на­ту­ры, снял гип­со­вую мас­ку с ли­ца. Вер­нув­шись во Фран­цию, Гудон соз­дал несколько ва­ри­ан­тов «ан­ти­ки­зи­рую­щих» бюс­тов Дж. Ва­шинг­то­на (около 1786) и боль­шую ста­тую (в рост, в во­енном мун­ди­ре, 1788; ус­та­нов­ле­на в 1796 году, Ка­пи­то­лий, Рич­монд). Мо­ну­мент от­ли­ча­ет­ся стро­го­стью и про­сто­той, об­раз Ва­шинг­то­на зна­чи­те­лен, по­лон бла­го­род­ст­ва и чув­ст­ва дос­то­ин­ст­ва.

Осо­бую стра­ни­цу твор­че­ст­ва Гудона пред­став­ля­ют ис­пол­нен­ные обая­ния и не­по­сред­ст­вен­но­сти изо­бра­же­ния де­тей (трёх его до­че­рей; «Ма­лень­кая Ли­за», мра­мор, 1775, Эр­ми­таж; де­тей архитектор А.Т. Бронь­я­ра, 1777) и близ­ких (порт­рет же­ны, гипс, 1787, Лувр). В 1806 году в па­риж­ском Са­ло­не Гудон экс­по­ни­ро­вал порт­рет императора На­по­ле­о­на I (в ви­де ан­тич­ной гер­мы, Му­зей изящ­ных ис­кусств, Ди­жон), от­ли­чаю­щий­ся официальной от­стра­нён­но­стью. Бо­лее че­ло­веч­ны бюс­ты На­по­ле­о­на I в во­енном мун­ди­ре и Жо­зе­фи­ны де Бо­гар­не (оба - мра­мор, 1808, дво­рец в Вер­са­ле). Све­де­ний о ра­бо­тах по­сле 1814 года не со­хра­ни­лось. Гудон пре­по­да­вал в Шко­ле жи­во­пи­си, скульп­ту­ры и ар­хи­тек­ту­ры (1805-1823 годы). На­гра­ж­дён ор­де­ном По­чёт­но­го ле­гио­на (1803).

Иллюстрации:

Архив БРЭ.