ГУДОН ЖАН АНТУАН
ГУДОН ЖАН АНТУАН - французский скульптор, член Королевской академии живописи и ваяния.
Учился там же (1756-1761 годы) у Р.М. Слодца, Ж.Б. Лемуана, Ж.Б. Пигаля, в 1761 году получил Римскую премию; до 1764 года совершенствовался в Школе для избранных учеников при академии. Во Французской академии в Риме (1764-1768годы) Гудон исполнял копии с антиков, изучал работы Дж.Л. Бернини, Микеланджело и др.; под руководством хирурга Сегюира обучался анатомии. В ранних работах - статуях Иоанна Крестителя (гипс, Галерея и музей Боргезе, Рим) и святого Бруно (мрамор, церковь Санта-Мария-дельи-Анджели, Рим; обе 1766-1767 годы) - спокойная поза, простота и ясность композиции, строгий ритм объёмов и линий подчёркивают впечатление глубокой духовной сосредоточенности этих образов. В качестве подготовительной работы исполнил скульптуру «Экорше» (гипс, 1766-1767 годы; бронза, 1792) - популярное до сих пор пособие для изучения анатомии человека. Влияние античной скульптуры ощутимо в скульптурах «Весталка» (около 1767-1768 годов и др.), «Морфей» (около 1769, 1777), «Диана-охотница» (1774 и др.; все - в нескольких вариантах и в различных материалах), портретах («Римский юноша», мрамор, 1775, собрание П. Гуггенхейма, Нью-Йорк) и др. В 1771 и 1773 годах работал в Готе, при дворе герцога Саксен-Готского
Один из лучших портретистов XVIII века, Гудон создал обширную галерею современников: портреты-бюсты Д. Дидро (1771, 1773, 1775; Лувр, Париж, и другие музеи), Ж.Ж. Руссо (1778), Вольтера (1778), Ж.Л. Д’Аламбера (1778, 1779, 1802), Ж. де Бюффона (1781-1783 годы), маркиза М.Ж. Лафайета (1785, 1787, 1790), графа Калиостро (1786), О. Мирабо (1791, 1800), П. Лапласа (1803); в некоторых портретах аристократов и членов королевской семьи заметны отзвуки искусства рококо. Особенно удавались Гудону изображения творческих людей. Мощная энергия духа, артистичность воплощены Гудоном в портретах К.В. Глюка (гипс, 1775, Национальная библиотека, Веймар), Мольера (гипс, Библиотека Принстонского университета, Нью-Йорк, и мрамор, «Комеди Франсез», Париж; оба 1778), Ж. ле Лафонтена (около 1781, 1783), актёра Ж. Модюи (мрамор, 1784, «Комеди Франсез»). Значительное количество заказов Гудон получал из России: бюст императрицы Екатерины II (мрамор, 1773, Эрмитаж, Санкт.-Петербург), классицистические надгробия князей А.Д. и М.М. Голицыных (мрамор, 1773-1774 годы, Донской монастырь, Москва). По заказу Екатерины II Гудон исполнил повторение своей знаменитой статуи «Вольтер, сидящий в кресле» (1778, «Комеди Франсез»; 1781, Эрмитаж; обе - мрамор). В облике писателя воплощены человеческие черты, наиболее ценимые эпохой Просвещения: мощь интеллекта, проницательность, ироничность.
В серии портретов деятелей США мастер подчёркивает мужественность, волю к действию, целеустремлённость (Б. Франклин, 1778, Метрополитен-музей, Нью-Йорк; Дж.П. Джонс, 1781, Морская академия в Аннаполисе; Т. Джефферсон, 1789, Музей изящных искусств, Бостон; все - мрамор). Получив заказ (через посредничество Т. Джефферсона, американского посланника во Франции) на исполнение статуи Дж. Вашингтона, художник совершил поездку в Америку (1785), где исполнил ряд набросков и рисунков с натуры, снял гипсовую маску с лица. Вернувшись во Францию, Гудон создал несколько вариантов «антикизирующих» бюстов Дж. Вашингтона (около 1786) и большую статую (в рост, в военном мундире, 1788; установлена в 1796 году, Капитолий, Ричмонд). Монумент отличается строгостью и простотой, образ Вашингтона значителен, полон благородства и чувства достоинства.
Особую страницу творчества Гудона представляют исполненные обаяния и непосредственности изображения детей (трёх его дочерей; «Маленькая Лиза», мрамор, 1775, Эрмитаж; детей архитектор А.Т. Броньяра, 1777) и близких (портрет жены, гипс, 1787, Лувр). В 1806 году в парижском Салоне Гудон экспонировал портрет императора Наполеона I (в виде античной гермы, Музей изящных искусств, Дижон), отличающийся официальной отстранённостью. Более человечны бюсты Наполеона I в военном мундире и Жозефины де Богарне (оба - мрамор, 1808, дворец в Версале). Сведений о работах после 1814 года не сохранилось. Гудон преподавал в Школе живописи, скульптуры и архитектуры (1805-1823 годы). Награждён орденом Почётного легиона (1803).
Иллюстрации:
Архив БРЭ.