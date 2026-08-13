ГУДОЛЛ ДЖЕЙН

Знаменитый приматолог и этолог, изучающая жизнь и интеллект шимпанзе, лауреат множества научных и государственных наград, основатель Института Джейн Гудолл.

Биография и карьера

Родилась в британской столице. Отец Джейн занимался бизнесом, мать была писательницей. Девочка росла активной и любознательной, любила животных. С детства интересовалась шимпанзе, возможно, интерес к ним пробудился после подарка отца – игрушки в виде этой обезьянки (она до сих пор везде сопровождает исследователя). Помимо этого, на желание изучать животных повлияли книги, среди которых «История доктора Дулиттла» (знавшего язык животных) Хью Лофтинга, «Тарзан, приемыш обезьян» Эдгара Берроуза и «Чудо жизни».

Когда Джейн была подростком, ее родители подали на развод. После этого они с матерью оставили столицу и обосновались в курортном Борнмуте. Выпустившись из школы, девушка подрабатывала в кафе, одновременно учась на секретаршу. Однако все изменилось в 1957 году, когда она решилась отправиться в Африку, куда всегда мечтала попасть. На этом континенте ей повезло – Джейн смогла устроиться ассистентом и секретарем директора Кенийского национального музея, знаменитого антрополога и археолога Луиса Лики. Судя по всему, опытный ученый смог разглядеть в помощнице потенциал исследователя. Так, он взял ее на раскопки в крайне значимом для науки танзанийском ущелье Олдувай (здесь были найдены останки Человека умелого или Homo habilis и совершены другие открытия). После этого в 1958 году с помощью Лики Джейн стала изучать анатомию и поведение приматов под руководством таких ученых, как Джон Нейпир и Осман Хилл. Все это было нужно для того, чтобы Гудолл смогла, по задумке Лики, исследовать жизнь шимпанзе в танзанийском заповеднике Гомбе-Стрим. Как считал ученый, это помогло бы понять жизнь первых людей. С 1960 года Джейн приступила к своим изысканиям. Гомбе-Стрим станет главным местом ее исследований на долгие годы.

При всем этом, Гудолл даже не окончила какой-либо университет. Однако уже полученные и весьма значимые результаты ее работы позволили ей в 1962 году получить доступ к соисканию докторской степени по этологии в Кембриджском университете . Это знаменательное событие произошло спустя три года – диссертация Джейн на тему «Поведение шимпанзе в дикой природе» (научный руководитель Роберт Хайнд) была защищена. После этого она продолжила исследования шимпанзе в Гомбе-Стрим, продолжавшиеся многие десятилетия.

Исследовательница внесла огромный вклад в наши знания и представления о жизни человекообразных обезьян. Она показала, что шимпанзе не только используют примитивные орудия для своих нужд (например, достать термитов), но и способны в зачаточной степени к их изготовлению, что отличает человекообразных от остальных животных. Она выявила у шимпанзе достаточно развитые социальные отношения с их иерархиями, совместными войнами, охотами, охраной своей территории и т.п. Гудолл стала давать своим обезьянам не номера, как было принято всегда, а имена, тем самым отмечая свою эмоциональную сопричастность. Не всеми учеными это одобрялось, однако подобная практика прижилась.

1977-й стал годом появления международного Института Джейн Гудолл, имеющего множество отделений и призванного защищать шимпанзе не только в Танзании, но и во всем мире. Также институт занимается проектами, обеспечивающими охрану природы и развитие Африки. Приматолог также сотрудничает с ООН по программам защиты окружающей среды и обеспечению выживания человекообразных обезьян. Помимо прочего, Джейн возглавляет Флоридский заповедник шимпанзе и известную организацию «Защитники прав животных». С 1991 года работает созданная ей детской организация «Roots & Shoots», также помогающей природе и людям. В 2002 году Гудолл стала послом мира ООН, в 2004-м – Дамой-Командором ордена Британской империи, в 2006-м – офицером ордена Почетного легиона. Джейн Гудолл поддерживает Зеленую партию Англии и Уэльса.

Автор множества книг, посвященных ее изысканиям. Среди них «Мои друзья – дикие шимпанзе» (1969), «Невинные убийцы» (1971), «Шимпанзе в природе: Поведение» (1984) и многие другие.

Исследовательница была дважды замужем: в 1964-1974 годах ее мужем был фотограф-анималист Гуго ван Лавик (у пары родился сын), в 1975-1980 годах – танзанийский парламентарий и директор национальных парков Дерек Брайсесон.