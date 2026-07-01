ГУДОК
ГУДОК - русский струнный смычковый инструмент.
Название встречается в письменных памятниках с начала XVII века, в XI-XVII веках аналогичный инструмент назывался «смык». На территории Новгорода найдены фрагменты инструментов XI-XIV веков, имеющих лодкообразный еловый долблёный корпус (целиком сохранился лишь экземпляр середины XIV века).
Согласно изображениям и описаниям XVII-XIX веков, Гудок имел корпус овальной, грушевидной или круглой формы, плоскую деку, короткую шейку без ладков; инструменты делались разных размеров вплоть до басовых (гудочек, гудок, гудище). При игре располагался вертикально. Был связан с увеселениями простонародья. Исполнители (гудцы, гудила, гудильщики, гудошники) были, как правило, из скоморохов; наряду с другими музыкантами содержались в государевой Потешной палате (XVII век). Гудошная традиция практически полностью утрачена к концу XIX века.
Иллюстрации:
Архив БРЭ.