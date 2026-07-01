ГУДОК

ГУДОК - русский струнный смычковый инструмент .

На­зва­ние встре­ча­ет­ся в письменных па­мят­ни­ках с начала XVII века, в XI-XVII веках анало­гич­ный ин­ст­ру­мент на­зы­вал­ся «смык». На тер­ри­то­рии Нов­го­ро­да най­де­ны фраг­мен­ты ин­ст­ру­мен­тов XI-XIV веков, имею­щих лод­ко­об­раз­ный ело­вый долб­лё­ный кор­пус (це­ли­ком со­хра­нил­ся лишь эк­зем­п­ляр середины XIV века).

Со­глас­но изо­бра­же­ни­ям и опи­са­ни­ям XVII-XIX веков, Гудок имел кор­пус оваль­ной, гру­ше­вид­ной или круг­лой фор­мы, пло­скую де­ку, ко­рот­кую шей­ку без лад­ков; ин­ст­ру­мен­ты де­ла­лись раз­ных раз­ме­ров вплоть до ба­со­вых (гу­до­чек, гу­док, гу­ди­ще). При иг­ре рас­по­ла­гал­ся вер­ти­каль­но. Был свя­зан с уве­се­ле­ния­ми про­сто­на­ро­дья . Ис­пол­ни­те­ли (гуд­цы, гу­ди­ла, гу­диль­щи­ки, гу­дош­ни­ки) бы­ли, как пра­ви­ло, из ско­мо­ро­хов; на­ря­ду с другими му­зы­кан­та­ми со­дер­жа­лись в го­су­да­ре­вой По­теш­ной па­ла­те (XVII век). Гу­дош­ная тра­ди­ция прак­ти­че­ски пол­но­стью ут­ра­че­на к концу XIX века.

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