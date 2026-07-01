ГУДИМЕЛЬ КЛОД

ГУДИМЕЛЬ КЛОД - французский композитор, музыкальный издатель.

В 1549 году учил­ся в Па­риж­ском университете . В том же го­ду бы­ли опуб­ли­ко­ва­ны пер­вые из­вест­ные его со­чи­не­ния - шан­сон (мно­го­го­лос­ные пес­ни на французском языке, в том числе на сти­хи П. де Рон­са­ра, с ко­то­рым Гудимель был лич­но зна­ком; все­го около 70). В 1557-1567 годах жил в Ме­це, где вме­сте с по­этом и дра­ма­тур­гом Л. де Ма­зу­ром ра­бо­тал над пер­вой гу­ге­нот­ской Псал­ти­рью; со­хра­ни­лась его пе­ре­пис­ка с по­этом-гу­ма­ни­стом П. Ше­де. В 1551-1558 годах на­пи­сал и опуб­ли­ко­вал боль­шую часть сво­ей свет­ской и ду­хов­ной (10 мо­те­тов, 5 месс и др.) му­зы­ки.

Псал­мы Г. (мно­го­го­лос­ные ду­хов­ные со­чи­не­ния на псал­мо­вые тек­сты, все­го 67) - сво­его ро­да эн­цик­ло­пе­дия ком­по­зи­ци­он­ных тех­ник то­го вре­ме­ни: часть их име­ет хо­раль­ный склад («но­та про­тив но­ты»), часть на­пи­са­на в ими­та­ци­он­ной тех­ни­ке на за­дан­ную ме­ло­дию (cantus firmus), часть - в «сквоз­ном» ими­та­ци­он­ном сти­ле. По­гиб в Вар­фо­ло­ме­ев­скую ночь .