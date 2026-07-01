ГУДИМЕЛЬ КЛОД
ГУДИМЕЛЬ КЛОД - французский композитор, музыкальный издатель.
В 1549 году учился в Парижском университете. В том же году были опубликованы первые известные его сочинения - шансон (многоголосные песни на французском языке, в том числе на стихи П. де Ронсара, с которым Гудимель был лично знаком; всего около 70). В 1557-1567 годах жил в Меце, где вместе с поэтом и драматургом Л. де Мазуром работал над первой гугенотской Псалтирью; сохранилась его переписка с поэтом-гуманистом П. Шеде. В 1551-1558 годах написал и опубликовал большую часть своей светской и духовной (10 мотетов, 5 месс и др.) музыки.
Псалмы Г. (многоголосные духовные сочинения на псалмовые тексты, всего 67) - своего рода энциклопедия композиционных техник того времени: часть их имеет хоральный склад («нота против ноты»), часть написана в имитационной технике на заданную мелодию (cantus firmus), часть - в «сквозном» имитационном стиле. Погиб в Варфоломеевскую ночь.