ГУДЕА

ГУДЕА - правитель города-государства Лагаш в Шумере, второй представитель II династии Лагаша.

Зять её ос­но­ва­те­ля Ур-Ба­бы. Под­чи­нял­ся и пла­тил дань за­вое­вав­шим Ме­со­по­та­мию ку­ти­ям , но, бу­ду­чи их на­ме­ст­ни­ком, рас­про­стра­нил власть на другие шу­мер­ские го­ро­да - от Ура до Нип­пу­ра. Гудеа со­хра­нял древ­ние шу­мер­ские тра­ди­ции, при­зна­вая роль со­ве­та ста­рей­шин и народного со­б­ра­ния, но в то же вре­мя уси­лил и власть пра­ви­те­ля. Со­вер­шал по­хо­ды в Элам, где за­хва­тил Ан­шан. От­прав­лял тор­го­вые экс­пе­ди­ции на се­вер Ме­со­по­та­мии, в Ма­лую Азию, Си­рию, Бах­рейн, ве­ро­ят­но да­же в Ин­дию, дос­тав­ляя от­ту­да стро­ительный лес и ка­мень. Осу­ще­ст­в­лял хра­мо­вое строи­тель­ст­во (в том числе в Нип­пу­ре, Ада­бе и др.), но наи­боль­шее вни­ма­ние уде­лял хра­му Энин­ну («храм пя­ти­де­сяти»), где по­чи­тал­ся бог-по­кро­ви­тель Ла­га­ша Нин­гир­су.

Вре­мя Гудеа ха­рак­те­ри­зу­ет­ся рас­цве­том шу­мер­ской литературы и искусства. Ос­та­вил много круп­ных над­пи­сей, в т. ч. и на сво­их 16 порт­рет­ных ста­ту­ях (большая часть ко­то­рых на­хо­дит­ся в Лув­ре ). Над­пи­си Гудеа изу­ча­лись фран­цу­за­ми М. Лам­бе­ром и Ж. Тур­не­ем, немецким учё­ным А. Фаль­кен­штей­ном (1950-1960-е годы).

Иллюстрации:

Статуэтка. Архив БРЭ.