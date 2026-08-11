ГУЦУЛЫ

ГУЦУЛЫ - этнокультурная группа украинцев Карпат.

Жи­вут на юго-за­па­де Ук­раи­ны (Вер­хо­вин­ский, гор­ная часть Ко­сов­ско­го и Над­вор­нян­ско­го райо­нов, город Ярем­ча Ива­но-Фран­ков­ской области, Пу­тиль­ский район Чер­но­виц­кой области, Ра­хов­ский район За­кар­пат­ской области) и се­ве­ре Ру­мы­нии (жу­де­цы Ма­ра­му­реш и Су­ча­ва). Чис­лен­ность в Ук­раи­не около 170 тысяч человек (2001, пе­ре­пись), в Ру­мы­нии - до 40 тысяч человек (1996, оцен­ка). Го­во­рят на гу­цуль­ских го­во­рах ук­ра­ин­ско­го язы­ка. Ве­рую­щие в основном при­над­ле­жат к Ук­ра­ин­ской пра­во­слав­ной церк­ви Ки­ев­ско­го пат­ри­ар­хата, часть - к Ук­ра­ин­ской пра­во­слав­ной церк­ви Мо­с­ков­ско­го пат­ри­ар­ха­та , есть гре­ко­ка­то­ли­ки.

Гуцулы сло­жи­лись в ре­зуль­та­те за­се­ле­ния в XIV-XVIII веков воз­вы­шен­ной час­ти Ук­ра­ин­ских Кар­пат вы­ход­ца­ми из рав­нин­ных об­лас­тей Ук­раи­ны, ис­пы­та­ли влия­ние ру­мын и других со­сед­них на­ро­дов. Ос­нов­ное тра­диционное за­ня­тие - от­гон­ное ско­то­вод­ст­во (т. н. кар­пат­ская гру­бо­шёр­ст­ная по­ро­да овец), ле­со­до­бы­ча и пе­ре­ра­бот­ка дре­ве­си­ны; под зем­ле­де­лие (яч­мень, рожь, кар­то­фель) от­во­ди­лись не­боль­шие уча­ст­ки. Бла­го­да­ря пре­об­ла­да­нию мо­лоч­но-шёр­ст­ного ско­то­вод­ст­ва ха­рак­тер­но раз­ви­тие тка­че­ст­ва из гру­бой шер­сти (одея­ла-лиж­ны­кы, ков­ры, ска­тер­ти-ве­рет, клет­ча­тые «бе­са­го­вые» тка­ни для су­мок) и раз­но­об­ра­зие мо­лоч­ных про­дук­тов (в т. ч. ря­жен­ка-гус­лян­ка, за­па­сае­мая на зи­му). Развиты вы­шив­ка на со­роч­ках, по­ло­тен­цах, резь­ба и вы­жи­га­ние по де­ре­ву (по­су­да, трой­ные под­свеч­ни­ки-трий­цы, сёд­ла, ру­ко­ят­ки кос, яр­ма), об­ра­бот­ка ла­ту­ни и ме­ди (кон­ская сбруя, хо­лод­ное и ог­не­стрель­ное ору­жие, муж­ские ку­ри­тель­ные труб­ки, на­тель­ные мно­го­ко­неч­ные кре­сты, жен­ские ук­ра­ше­ния: оже­ре­лья-згар­ды из кре­сто­вид­ных под­ве­сок, сва­деб­ное на­лоб­ное ук­ра­ше­ние - чиль­це), рос­пись пас­халь­ных яиц-пи­са­нок и др. Муж­скую и жен­скую оде­ж­ду со­став­ля­ли ту­ни­ко­об­раз­ная ру­ба­ха, ме­хо­вая без­ру­кав­ка (кэп­тар), ко­рот­кая су­кон­ная курт­ка ти­па сви­ты (сэр­дак), ост­ро­но­сые по­сто­лы; муж­чи­ны но­си­ли су­кон­ные шта­ны (хо­лош­ни, га­чи, во­ло­сян­ки), тка­ные или вя­за­ные шер­стя­ные гет­ры (шту­цы), ши­ро­кий ре­мень (че­рес), фет­ро­вую шля­пу (кры­са­ня); жен­щи­ны - не­сши­тую по­яс­ную су­кон­ную юбку ти­па за­пас­ки и плах­ты (опын­ка, об­горт­ка, гор­бот­ка). До начала XX века за­муж­ние жен­щи­ны на­де­ва­ли бе­лый, с конца XIX века - с тка­ным узо­ром 2-4-мет­ро­вый по­ло­тен­ча­тый го­лов­ной убор (на­мит­ка, пе­ре­мит­ка, ран­тух, об­рус, плат). Оде­ж­да бо­га­то ор­на­мен­ти­ро­ва­лась чёр­но-крас­но-си­не-зе­лё­ной вы­шив­кой (гео­мет­рический, ре­же рас­тительный ор­на­мент), ап­пли­ка­ци­ей, тис­не­ни­ем, ме­тал­лическими бляш­ка­ми.

Жи­ли­ще - сруб­ные не­бе­лё­ные ха­ты с не­вы­со­кой кры­шей из дран­ки, га­ле­ре­ей (га­нок) по пе­ред­не­му фа­са­ду и хле­ва­ми, при­стро­ен­ны­ми к тыль­ной и бо­ко­вым сте­нам. Тра­диционная пи­ща - кар­то­фель­ная, яч­мен­ная, ре­же ку­ку­руз­ная, ма­ма­лы­га (ку­лэ­ша). Со­хра­ня­ют­ся дох­ри­сти­ан­ские ми­фо­ло­гические мо­ти­вы, то­по­ни­мические ле­ген­ды (в т. ч. о воз­ник­но­ве­нии реки Прут), за­го­во­ры, ве­ра в лес­ных ру­са­лок (няв­ки), лес­ное чу­ди­ще Чу­гай­ст­ра и др. Со­хра­ня­ют­ся ар­ха­ические чер­ты в по­гре­баль­ном об­ря­де (муж­ские и дет­ские по­гре­баль­ные пла­чи, иг­ры и тан­цы при по­кой­ни­ке). В уст­ном твор­че­ст­ве зна­чи­тель­ная роль при­над­ле­жит ин­ст­ру­мен­таль­ной му­зы­ке, ши­ро­ко рас­про­стра­не­ны ан­самб­ли, в т. ч. сва­деб­ные (ве­силь­ни ка­пе­ли). Сре­ди ин­ст­ру­мен­тов - скрип­ка, цим­ба­лы, про­доль­ные флей­ты - дан­цив­ка, флоя­ра, двой­ная флей­та ду­бэль­тив­ка (со­сто­ит из 2 скре­п­лён­ных ме­ж­ду со­бой дан­ци­вок), на­ту­раль­ная тру­ба трем­би­та, вар­ган дрым­ба. Наи­бо­лее рас­про­стра­нён­ный жанр пе­сен­но­го фольк­ло­ра - ко­ляд­ки (в т. ч. спе­ци­фи­че­ские гу­цуль­ские ко­ляд­ки с рит­ми­че­ской струк­ту­рой сти­ха 5 + 5 + 4, ис­пол­няе­мые со­лис­том бэ­рэ­за), ве­сен­ние хо­ро­во­ды, сва­деб­ные пес­ни. Ха­рак­тер­но поч­ти пол­ное от­сут­ст­вие пе­сен зем­ле­дельческого цик­ла. Ли­рические пес­ни от­ли­ча­ют­ся от­сут­ст­ви­ем рас­пе­вов. Рит­мическая ос­но­ва многих жан­ров - фор­му­ла ко­ло­мый­ки (4 + 4 + 4 + 2). Пре­об­ла­да­ют муж­ские тан­цы; до­ми­ни­ро­ва­ние дви­же­ний ног. Ха­рак­тер­ны свя­точ­ные тан­цы ко­ло (ко­лэ­со, ко­чэ­ло, круг­ляк), ко­ло­мы­еч­ные (ко­ло, рив­на, вы­со­ка, тря­сун­ка, пив­то­рак, ча­бан, гре­би­нець, зир­ны­ця, ко­ры­то, ко­ло­мый­ка, вэр­хо­вы­на), ка­зач­ко­вые (ко­зак, гай­дук, круг­ляк, джу­ман, джу­ры­ло, го­луб), сме­шан­ные ко­ло­мы­еч­но-ка­зач­ко­вые (гу­цул­ка, про­стыи­да­нэц); отдельную груп­пу со­став­ля­ют муж­ские тан­цы, со­че­таю­щие об­ще­сла­вян­ские, ру­мын­ские и тюрк­ские эле­мен­ты (ар­кан, го­ра).

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