ГУЦУЛЫ
ГУЦУЛЫ - этнокультурная группа украинцев Карпат.
Живут на юго-западе Украины (Верховинский, горная часть Косовского и Надворнянского районов, город Яремча Ивано-Франковской области, Путильский район Черновицкой области, Раховский район Закарпатской области) и севере Румынии (жудецы Марамуреш и Сучава). Численность в Украине около 170 тысяч человек (2001, перепись), в Румынии - до 40 тысяч человек (1996, оценка). Говорят на гуцульских говорах украинского языка. Верующие в основном принадлежат к Украинской православной церкви Киевского патриархата, часть - к Украинской православной церкви Московского патриархата, есть грекокатолики.
Гуцулы сложились в результате заселения в XIV-XVIII веков возвышенной части Украинских Карпат выходцами из равнинных областей Украины, испытали влияние румын и других соседних народов. Основное традиционное занятие - отгонное скотоводство (т. н. карпатская грубошёрстная порода овец), лесодобыча и переработка древесины; под земледелие (ячмень, рожь, картофель) отводились небольшие участки. Благодаря преобладанию молочно-шёрстного скотоводства характерно развитие ткачества из грубой шерсти (одеяла-лижныкы, ковры, скатерти-верет, клетчатые «бесаговые» ткани для сумок) и разнообразие молочных продуктов (в т. ч. ряженка-гуслянка, запасаемая на зиму). Развиты вышивка на сорочках, полотенцах, резьба и выжигание по дереву (посуда, тройные подсвечники-трийцы, сёдла, рукоятки кос, ярма), обработка латуни и меди (конская сбруя, холодное и огнестрельное оружие, мужские курительные трубки, нательные многоконечные кресты, женские украшения: ожерелья-згарды из крестовидных подвесок, свадебное налобное украшение - чильце), роспись пасхальных яиц-писанок и др. Мужскую и женскую одежду составляли туникообразная рубаха, меховая безрукавка (кэптар), короткая суконная куртка типа свиты (сэрдак), остроносые постолы; мужчины носили суконные штаны (холошни, гачи, волосянки), тканые или вязаные шерстяные гетры (штуцы), широкий ремень (черес), фетровую шляпу (крысаня); женщины - несшитую поясную суконную юбку типа запаски и плахты (опынка, обгортка, горботка). До начала XX века замужние женщины надевали белый, с конца XIX века - с тканым узором 2-4-метровый полотенчатый головной убор (намитка, перемитка, рантух, обрус, плат). Одежда богато орнаментировалась чёрно-красно-сине-зелёной вышивкой (геометрический, реже растительный орнамент), аппликацией, тиснением, металлическими бляшками.
Жилище - срубные небелёные хаты с невысокой крышей из дранки, галереей (ганок) по переднему фасаду и хлевами, пристроенными к тыльной и боковым стенам. Традиционная пища - картофельная, ячменная, реже кукурузная, мамалыга (кулэша). Сохраняются дохристианские мифологические мотивы, топонимические легенды (в т. ч. о возникновении реки Прут), заговоры, вера в лесных русалок (нявки), лесное чудище Чугайстра и др. Сохраняются архаические черты в погребальном обряде (мужские и детские погребальные плачи, игры и танцы при покойнике). В устном творчестве значительная роль принадлежит инструментальной музыке, широко распространены ансамбли, в т. ч. свадебные (весильни капели). Среди инструментов - скрипка, цимбалы, продольные флейты - данцивка, флояра, двойная флейта дубэльтивка (состоит из 2 скреплённых между собой данцивок), натуральная труба трембита, варган дрымба. Наиболее распространённый жанр песенного фольклора - колядки (в т. ч. специфические гуцульские колядки с ритмической структурой стиха 5 + 5 + 4, исполняемые солистом бэрэза), весенние хороводы, свадебные песни. Характерно почти полное отсутствие песен земледельческого цикла. Лирические песни отличаются отсутствием распевов. Ритмическая основа многих жанров - формула коломыйки (4 + 4 + 4 + 2). Преобладают мужские танцы; доминирование движений ног. Характерны святочные танцы коло (колэсо, кочэло, кругляк), коломыечные (коло, ривна, высока, трясунка, пивторак, чабан, гребинець, зирныця, корыто, коломыйка, вэрховына), казачковые (козак, гайдук, кругляк, джуман, джурыло, голуб), смешанные коломыечно-казачковые (гуцулка, простыиданэц); отдельную группу составляют мужские танцы, сочетающие общеславянские, румынские и тюркские элементы (аркан, гора).
Иллюстрации:
Архив БРЭ.