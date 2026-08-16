ГУЦКОВ КАРЛ

ГУЦКОВ КАРЛ - немецкий писатель, публицист.

Изу­чал бо­го­сло­вие в Бер­лин­ском университете. С 1831 года ра­бо­тал в газете «Das Literatur-Blatt» в Штут­гар­те. Гла­ва литературного дви­же­ния «Мо­ло­дая Гер­ма­ния». Сре­ди ран­них ро­манов - «Пись­ма чу­да­ка к чу­дач­ке» («Briefe eines Narren an eine Närrin», 1832), «Ма­га Гу­ру. Ис­то­рия од­но­го бо­га» («Maha Guru. Geschichte eines Gottes», Bd 1-2, 1833), а так­же «Вал­ли со­мне­ваю­щая­ся» («Wally, die Zweiflerin», 1835), пуб­ли­ка­ция ко­то­ро­го из-за сме­лых ре­лигиозных дис­кус­сий и от­кро­вен­ной эро­тической сце­ны по­влек­ла за со­бой арест Гуцкова и временный за­прет на из­да­ние его книг. В ро­ма­нах «Се­ра­фи­на» («Seraphine», 1838), «Бла­зе­дов и его сы­но­вья» («Blasedow und seine Söhne», Bd 1-3, 1838-1839 годы), « Ни­ги­ли­сты » («Die Nihilisten», 1853) за­ре­ко­мен­до­вал се­бя как та­лант­ли­вый са­ти­рик и юмо­рист.

Сре­ди дра­ма­тур­гических со­чи­не­ний Гуцкова: тра­ге­дии «Вер­нер, или Серд­це и свет» («Werner oder Herz und Welt», 1842, русский перевод 1842) - о раз­ру­ши­тель­ной си­ле пред­рас­суд­ков, «Ури­эль Ако­ста» («Uriel Acosta», 1847, русский перевод 1872) - на те­му ре­лигиозной не­тер­пи­мо­сти, а так­же ко­ме­дии [«Меч и ко­си­ца» («Zopf und Schwert», 1844) и др.], со­ци­аль­но-кри­тические пье­сы [«Ри­чард Сэ­ведж, сын сво­ей ма­те­ри» («Richard Savage, Sohn einer Mutter», 1839) и др.], дра­мы на ис­то­рические сю­же­ты «Пу­га­чёв» («Pugatscheff», 1847, русский перевод 1918). Ав­тор мно­го­том­ных ро­ма­нов-эпо­пей: «Ры­ца­ри ду­ха» («Die Ritter vom Geiste», Bd 1-9, 1850-1851 годы, русский перевод 1871) - по­пыт­ка Гуцкова, в под­ра­жа­ние О. де Баль­за­ку, Ч. Дик­кен­су и Э. Сю, соз­дать мо­ну­мен­таль­ное по­лот­но об­щественной жиз­ни Гер­ма­нии XIX века; «Рим­ский вол­шеб­ник» («Der Zauberer von Rom», Bd 1-9, 1858-1861 годы), где да­на кри­ти­ка римского кле­ри­ка­лиз­ма.

Сочинения:

Ausgewählte Werke. Lpz., [1908]. Bd 1-12;

Пье­сы. М., 1960.