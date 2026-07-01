Гучковы

Гучко`вы — род российских предпринимателей, общественных деятелей. Происходили из крестьян-старообрядцев дер. Скрипорово Калуж­ской губ. Основоположник — Федор Алексеевич (1779—1856) с 1780-х обучался в Москве ткацкому и красильному делу. Учредил в селе Семеновском под Москвой ткацкую мастерскую шелковых изделий. В 1813 в Преображенской слободе открыл фабрику хлопчатобумажных изделий, в 1830-е оснастил ее как шерсто­ткацкую. В 1836—1854 был одним из руководителей полулегальной московской Преображенской старообрядческой общины, попечителем Преображенского кладбища и приюта при нем, подвергался ре­прессиям. По потомству его сыновей сложились династические ­ветви. Наиболее известны потомки Ефима Федоровича (1805—1859), который знал несколько иностранных языков, наладил прямые поставки от производителей нового импортного тек­стильного оборудования, стал использовать на фабрике российское сырье. Гарусные (на основе камвольного плетения) ткани фабрики Гучковых имели успех уже на первых мануфактурных выставках (1829, 1831). Ефим Федорович был удостоен звания мануфактур-советника (1835), приглашен в комитет экспертов первой Международной выставки в Лондоне (1851). Несмотря на высылку из столицы отца, лидера старообрядцев, он как перешедший в единоверие (1853) был избран и утвержден в должности московского городского головы (1858—1859). Его наследники Иван Ефимович (1833—1904), Николай Ефимович (1835—1884), Федор Ефимович (1837—1909) учредили Торговый дом «Ефима Гучкова сыновья» (1860) и до 1900-х совместно вели дело . И. Е. и Ф. Е. Гучковы отличались активностью в общественных делах, по 30 лет избирались выборными купеческого и биржевого обществ, гласными Московской городской думы. На рубеже XIX—XX вв. общероссийскую известность получили А. И. Гучков и Н. И. Гучков. Окончившие Московский университет, они сохраняли связи с сословной средой, имели вес в банковской сфере, одновременно приняли участие в формировании новой политической системы Российской империи, создании центристской партии «Союз 17 октября»; после 1917 в эмиграции.