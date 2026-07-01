ГУЧКОВСКИЕ ЧИСТКИ В АРМИИ 1917

Процесс отстранения старшего и высшего командного состава русской армии, инициированный военным министром Временного правительства А.И. Гучковым. Военный министр Временного правительства А.И. Гучков наметил чистку командного состава армии от реакционных элементов. Эта акция также являлась формой популистского заигрывания с солдатскими массами. При содействии дежурного генерала Ставки П.К. Кондзеровского составлялись списки старших начальников с аттестациями. Анонимные аттестации давали различные конфиденты Гучкова. В списках имелось три градации – «достоин выдвижения», «может остаться», «подлежит изгнанию». Нелояльных новой власти увольняли из армии. Чистка состоялась, в основном, в марте-апреле 1917 г. Был уволен бывший военный министр генерал М.А. Беляев, причастный к подавлению беспорядков в Петрограде в феврале 1917 г. Командующий войсками Петроградского военного округа Генштаба генерал-лейтенант С.С. Хабалов был не только уволен из армии, но и арестован, причем вплоть до октября 1917 г. находился под арестом. Увольнялись начальники, принадлежавшие к семье бывшего императора Николая II (великий князь Николай Николаевич-младший). Уволены были такие генералы, как Н.В. Рузский, А.Е. Эверт, Н.Н. Янушкевич.

В общей сложности в разгар войны уволены из армии оказались порядка 100 старших офицеров, включая 8 главнокомандующих фронтами и командующих армиями, 35 из 68 командиров корпусов, 75 из 240 начальников дивизий. Среди уволенных оказались и талантливые военные деятели генералы В.М. Драгомиров и А.М. Зайончковский. Генерал В.И. Гурко по решению Временного правительства от 20 августа 1917 г. был выслан из России. По подсчетам А.Г. Кавтарадзе, по 10 августа 1917 г. включительно были сняты с должностей 140 генералов, в т.ч. два верховных главнокомандующих – М.В. Алексеев и А.А. Брусилов, пять главнокомандующих армиями фронтов (В.И. Гурко, А.Е. Гутор, Н.В. Рузский, В.В. Сахаров, Н.Н. Юденич), семь командующих армиями (Л.Н. Белькович, А.А. Веселовский, М.Ф. Квецинский, Н.М. Киселевский, Л.П. Леш, Р.Д. Радко-Дмитриев, Г.В. Ступин), шесть главнокомандующих, командующих и главных начальников военных округов (Д.П. Зуев, А.З. Мышлаевский, П.А. Половцов, Е.А. Рауш фон Траубенберг, Н.А. Ходорович, М.И. Эбелов), 26 командиров корпусов, 56 начальников пехотных дивизий, 13 начальников кавалерийских и казачьих дивизий, инспектор артиллерии армии, 11 инспекторов артиллерии корпусов, 13 командиров артиллерийских бригад. 16 генералов из этого количества были сняты с должностей по служебному несоответствию, 74 по болезни и 33 «по обстоятельствам настоящего времени».

По свидетельству комиссара Временного правительства В.Б. Станкевича, «сознание непрочности своего положения после “чистки”, устроенной на фронте Гучковым, и при постоянных сменах наверху было духовной атмосферой генералитета и, конечно, очень вредно отражалось на деле, отнимало у них последние остатки мужества и энергии». Прежняя система назначений Гучковым оказалась разрушена. На руководящие посты нередко стали попадать те, кто по прежним правилам ни по своему опыту, ни по чинам не мог туда проникнуть, но отличался преданностью новым властям.