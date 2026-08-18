ГУЧКОВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ

Крупный предприниматель, общественно-политический деятель, активно участвовал в московском городском самоуправлении

Происходил из богатой купеческой семьи. Отец И.Е. Гучков (1833-1904) совладелец (совместно с братьями) торгового дома «Ефим Гучков и сыновья», купец 1-ой гильдии, потомственный почетный гражданин, мануфактур-советник, председатель Совета Московского учетного банка. Мать, Каролина Петровна (урожденная Вакье) — француженка. В семье было пятеро сыновей: Николай, Федор, Александр, Константин и Виктор.

Николай учился во 2-ой Московской гимназии, по окончании которой в 1881 г., подчиняясь желанию отца, который считал для будущего предпринимателя необходимым знание юриспруденции, поступил на юридический факультет Московского университета. Университет Гучков окончил в 1886 г. со степенью кандидата прав. В студенческие годы он посещал также собрания существовавшего при Московском университете с 1863 г. Юридического общества, которое сыграло значительную роль в деле популяризации конституционных идей в широких слоях населения.

В этот период Гучков активно занимался делами семейного предприятия, поскольку именно ему как старшему сыну отец планировал передать дело. В 1887 г. он женился на Вере Петровне (урожденной Боткиной), что увеличило его капиталы: Гучков стал совладельцем, управляющим директором «Торгового дома» и семейных предприятий Боткиных (Товарищества чайной торговли «Петр Боткин и сыновья», Товарищества Ново-Таволжанского свеклосахарного завода), открыл магазины в Выборге и Петербурге. В 1886 г. он избран Московской городской думой попечителем Петровско-Басманного городского начального училища; в 1892 г. Романовского земского училища; в 1887 г. почетным мировым судьей; в 1889 г. членом присутствия по воинской повинности. В 1893 г. Гучкова избрали в гласные Московской городской думы. В конце 1890-х гг. группа гласных, куда входили братья Николай и Александр Гучковы, составила городскому голове В.М. Голицыну оппозицию. В 1901 г. при перевыборах городского головы Гучковы попытались сместить В.М. Голицына с должности, но безуспешно.

Во время русско-японской войны 1904-1905 гг. активизировалась общественно-политическая жизнь и земское движение. Гучков принимал участие в земских съездах. В начале 1905 г. он был принят в кружок либеральных земских деятелей «Беседа», однако вскоре тот прекратил свое существование, так как после Манифеста 17 октября в России началось формирование легальных политических партий. Разделяя политические взгляды своего брата Александра, Николай Гучков вступил в партию «Союз 17 октября». Он был избран в состав центрального комитета, редакционного комитета центральной партийной газеты «Голос Москвы», а также стал пайщиком Московского товарищества для издания книг и газет, учрежденных для финансирования публикаторской деятельности «Союза».

Сложная политическая обстановка в городе наконец заставила В.М. Голицына 25 октября 1905 г. сложить с себя полномочия городского головы. И Гучков 19 ноября был избран городским головой и утвержден в этой должности императором. Он активно занимался восстановлением города после декабрьских революционных боев. В напряженной ситуации сложившейся в городе после революции Гучков принял решение выйти из рядов «Союза 17 октября» и провозгласил курс на беспартийное руководство Москвой. Однако его призыв не вносить политическую борьбу в деятельность Московской думы не был услышан: кадеты стремились превратить заседания в дискуссионные клубы и несколько раз разворачивали против городского головы кампанию в прессе. В избирательной кампании перед очередными выборами городского головы кадетами было использовано обвинение Гучкова в самовольном распоряжении городскими финансами (от размещал городские деньги в частных, а не в государственных банках, т.к. в частных на них начислялись проценты). На выборах кадет князь Г.Е. Львов набрал чуть больше голосов, чем Гучков, и согласно букве закона победили они оба, поэтому окончательное решение должно было остаться за министерством внутренних дел. Опасаясь, что министерство утвердит его, и видя в этом посягательство на выборное начало городского самоуправления, Гучков снял свою кандидатуру.

В силу недоработанности закона о выборах именно Гучков как городской голова занимался организацией выборов в I и все последующие Государственные думы.

В ноябре 1907 г. по высочайшему повелению Н.И. Гучкова назначили членом Особого присутствия Сената. Кроме того в качестве городского головы он представлял московское городское управление за рубежом. Во время визита во Францию в 1911 г. Гучков был награжден орденом Почетного легиона.

В 1910-1911 гг. Гучков поставил перед правительством вопрос о принудительном присоединении к канализации частных домов, первым потребовал ее устройства на окраинах Москвы. Благодаря его настойчивости к 1914 г. одна треть всех владений Москвы была присоединена к канализационной сети. Гучков также занимался решением транспортной проблемы: устройство городского трамвая было его инициативой. Для осуществления проекта требовалось выкупить конно-железные дороги, принадлежавшие Второму Бельгийскому акционерному обществу. Более того, Гучков понимал, что город будет и дальше расти, и трамвай не спасет положение, поэтому в 1912 г. под его влиянием городская дума разрабатывает условия конкурса на проект Московского метрополитена. Было открыто движение по окружной железной дороге.

Проблемы народного образования также были близки городскому голове. Он добился решения думы об отмене с осени 1910 г. платы за обучение в начальной школе. Активно работал по претворению в жизнь идеи А.Л. Шанявского об организации Народного университета. Только благодаря Гучкову устав этого учебного заведения был быстро утвержден императором, и 1 октября 1908 г. в Большом зале Московской городской думы состоялось торжественное открытие Московского городского народного университета им. А.Л. Шанявского.

Н.И. Гучков заботился также о сохранении и пополнении Третьяковской галереи, в 1892 г. переданной П.М. Третьяковым в собственность города. Семья жены Гучкова В.П. Боткиной занималась коллекционированием. Его шурином стал И.С. Остроухов, художник и известный собиратель, член попечительного совета Третьяковской галереи. Близкие дружеские отношения с ним позволяли Гучкову оставаться в курсе проходившей в совете борьбы по вопросу о пополнении галереи. Благодаря их стараниям за 1900-1912 гг. в Третьяковку поступило 350 произведений, три четверти из них составляли картины художников нового направления. В 1912 г. было решено ввести в штат галереи должность художника-реставратора, и был поставлен вопрос о постройке нового здания.

Политика и общественная деятельность не оставляли Гучковым времени для занятия семейным бизнесом, поэтому после смерти дяди братья в октябре 1911 г. закрыли свое торговое предприятие. После отставки с поста московского городского головы Гучков был избран членом правления Северного страхового общества, членом Советов Московского частного коммерческого и Нижегородско-Самарского земельного банков.

Братья Гучковы активно поддерживали Союз славянских государств в их борьбе с Турцией. Вместе с сербским архимандритом Михаилом в 1912 г. они создали Московский славянский комитет, под председательством Николая Гучкова. С началом Первой мировой войны этот комитет занимался организацией гуманитарной помощи и отправкой санитарных поездов в Сербию и Черногорию.

В июле 1914 г. Гучков вошел в подкомиссию, которая разрабатывала вопрос объединения союзов городов и земств; в августе стал членом Временного комитета Всероссийского союза городов и представителем Москвы в Объединенном военно-техническом совете; в июне 1915 г. и в августе 1916 г. представителем в Главном комитете Союза городов. На заседании Городской думы 9 декабря 1914 г. ему было присвоено звание Почетного гражданина.

В годы Первой мировой войны Гучков отказывается от своей тактики компромисса, переходит в оппозицию правительству и выступает за создание правительства общественного доверия. Для изложения своих взглядов он использовал трибуну Московской городской думы. В мае 1915 г Гучков был назначен членом Совета министров торговли и промышленности и был поставлен во главе Комитета хлопкоснабжения, осуществлявшего функции государственного регулирования всего текстильного производства.

В конце марта 1917 г. Гучков сложил с себя полномочия председателя Комитета хлопкоснабжения. В мае 1917 г. Временное правительство назначило его председателем Русско-американской торговой палаты. Октябрьскую революцию Гучков не принял и, узнав о выступлении белогвардейцев под руководством А.И. Деникина, выехал из Москвы на Юг. После поражения Белой армии он покинул Россию и отправился на родину своей матери, во Францию, где жил на скромную пенсию как кавалер ордена Почетного легиона. Его дочери, Надежда и Любовь, остались в Москве. Как сын французской подданной Гучков имел право на французское гражданство, но не воспользовался им. Он участвовал в управлении приходом Сергиевского подворья и храма Александра Невского в Париже. В конце декабря 1934 г. Гучков заболел воспалением легких и 6 января 1935 г. умер. Похоронили его на кладбище Сен-Женевьев-де-Буа.