ГУЧКОВ ФЁДОР ИВАНОВИЧ

Известный русский предприниматель, общественный и политический деятель.

Биография и карьера

Из известной московской семьи купцов. Имел троих братьев: Николая (городской голова, статский советник), Александра (лидер партии «Союз 17 октября», председатель III Госдумы, министр Временного правительства) и Константина (предприниматель).

Выпустился из 5-й Московской гимназии, затем начал учебу в 3-м Александровском военном училище. Она продлилась до 1881 г. В 1882-1894 гг. проходил службу в 1-м лейб-гренадерском Екатеринославском полку. В 1894 г. перешел в 1-м пластунский батальон Кубанского казачьего войска.

Нередко путешествовал, отправлялся в командировки. Например, в 1895 г. с одним из братьев ездил по Османской империи, преимущественно по местам проживания армян, где тогда то и дело вспыхивали антитурецкие волнения. Собранные во время этой поездки материалы послужили основой для создания сборника о положении турецких армян.

В 1898 г. отправился на Дальний Восток. Там нес охранную службу на постройке Китайско-Восточной железной дороги.

В 1899 г. добровольцем сражался в англо-бурской войне в Южной Африке, поддерживая буров. После победы англичан возвратился в Маньчжурию, стал участником китайского похода генерала Ренненкампфа в период ихэтуаньского восстания 1899-1901 гг.

В русско-японскую войну трудился в Красном Кресте, руководил летучим санитарным отрядом при Сибирском корпусе генерала Н.И. Иванова.

С начала 1900-х гг. попечительствовал над Александровско-Басманным городским мужским училищем в первопрестольной.

Содействовал созданию партии октябристов, признанным лидером которой стал его брат Александр.

С 1907 г. практически руководил делами газеты «Голос Москвы». Она представляла собой ежедневное периодическое издание политической направленности. Фактически принадлежала октябристам, выражая их взгляды по разным вопросам. Печаталась в Москве в период с декабря 1906 г. по июнь 1915 г. В ее создании и наполнении содержанием также активно участвовали В. Герье, А. Столыпин, П. Безобразов, И. Янжул, С. Иловайский, М. Сухотин и др.

Скончался в 1913 г.