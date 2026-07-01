ГУЧКОВ ЕФИМ ФЁДОРОВИЧ

Ранние годы

Ефим Федорович родился в 1805 г. Происходил из купеческой династии Гучковых, основателем которой был его отец – старообрядец Фёдор Алексеевич, выходец из дворовых людей. В конце 1790-х гг. в с. Семеновском им была сооружена фабрика по производству шалей, которая сгорела в 1812 г. Вскоре отец построил новую фабрику.

Семейное дело

В 1825 г. Г. вошел в семейный бизнес. Будучи старшим сыном Федора Алексеевича, именно он встал во главе дела. Стремясь расширить производство, Г. в 1842 г. предпринял поездки в Германию, Англию и Францию. Именно здесь были приобретены прядильные и чесальные машины. Так была создана семейная шерстопрядильня в Москве.

Для изготовления продукции применялась английская шерсть, однако позднее предприятие перешло на отечественную шерсть. Успех предприятия был очевиден. В 1839 г. фабрика получила право ставить герб Российской империи на своей продукции. Не раз товары Г. признавались в числе лучших на Всероссийских мануфактурных выставках.

Г. не остановился на этом. Была построена и камвольно-прядильная фабрика. После пожара в 1854 г. ее часть была уничтожена, а Г. был вынужден начать ее восстановление. Завершение восстановления пришлось уже на время его сыновей.

В 1859 г. была основана фирма «Ефим Федорович Гучков», а после смерти Г. – «Ефима Гучкова сыновья».

Общественная жизнь

Г. не оставался в стороне от общественных дел. Попечительствовал над холерными больницами в Москве. Способствовал созданию больницы и школы для детей, родители которых умерли от холеры. При фабрике действовала школа для мальчиков.

В 1851 г. побывал в Лондоне в качестве эксперта на Первой международной выставке. С 1852 г. – член Совета Московской практической коммерческой академии.

Московский городской голова (1858 – 1859), эта была его последняя должность.

Семья и интересы

Супруга – Александра Егоровна Малышева. Дети: Иван, Николай, Фёдор, Анна.

Г. на протяжении своей жизни постоянно совершенствовался. Полученные в детстве знания он стремился расширить. Много читал, любил научную и художественную литературу, самостоятельно изучил французский и немецкий языки.