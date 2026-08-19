ГУЧКОВ Александр Иванович

Российский политический и государственный деятель, лидер октябристов.

В 1886 г. окончил историко-филологический факультет МГУ , учился в Берлинском, Венском и Гейдельбергском университетов.

С 1892 г. работал в Московской городской управе, в 1896-1897 гг. товарищ московского городского головы, с 1897 г. гласный Мосгордумы. Несколько раз участвовал в дуэлях.

В 1899 г. участвовал волонтером на стороне буров в англо-бурской войне, попал в плен. В 1903 г. прибыл в Македонию для участия в восстании против Османской империи.

Во время русско-японской войны - главноуполномоченный Красного Креста. Снова был пленен, не желая отступать из Мукдена и оставлять раненых.

Занимался предпринимательством, был председателем наблюдательного совета страхового общества "Россия".

В 1905 г. - один из создателей "Союза 17 октября", председатель ЦК с 29.10.1906 г.

В 1907 избран депутатом III Государственной думы, председатель комиссии по государственной обороне. 11.3.1910-20.6.1910 и 29.10.1910-15.3.1911 гг. – председатель Государственной думы.

Выступал за конституционную монархию, поддержал реформы П. Столыпина.

В начале Первой мировой войны вновь в Красном Кресте, организует госпитали.

В 1915-1917 гг. – председатель Центрального военно-промышленного комитета. В 1907 г. и 1915-1917 гг. член Государственного совета.

Один из организаторов Февральской революции 1917 г. Выступал за дворцовый переворот и оказался не готов к началу социальной Великой российской революции.

Присутствовал во время Отречения Николая II.

02.03.-02.05.1917 военный и морской министр Временного правительства . Провел ряд мер по демократизации армии. Согласился с введением в армии выборных солдатских комитетов с ограниченными правами, вызвав недовольство командного состава, значительную часть которого он заменил. Выступал за продолжение войны до "победного конца".

Ушел в отставку в связи с апрельским кризисом 1917 г.

Поддерживал Л. Корнилова . Возглавил "Общество экономического возрождения России", целью которого должно было стать содействие буржуазным кандидатам на выборах в Учредительное собрание. Средства общества пошли на поддержку Выступления Корнилова, после которого сам Гучков был арестован, но вскоре освобожден.

Накануне Октябрьского переворота уехал на Северный Кавказ. Поддержал материально формирование Добровольческой армии.

В 1919 г. по просьбе А. Деникина в Западной Европе вел переговоры о военной и материальной помощи Белому движению.

После окончания Гражданской войны - в эмиграции.

Сочинения:

«Корабль потерял свой курс» Политические речи М., 1991;

Александр Иванович Гучков рассказывает: Воспоминания председателя Государственной Думы и военного министра Временного правительства. М., 1993.

Автор статьи: Шубин А.В.