ГУЧ ДЖОРДЖ ПИБОДИ
ГУЧ ДЖОРДЖ ПИБОДИ - английский историк.
Образование получил в Итоне, Лондонском и Кембриджском университетах, слушал лекции в Берлине и Париже. В 1906-1910 годах член парламента от Либеральной партии. В годы 1-й мировой войны сотрудник исторического отдела Министерства иностранных дел; готовил материалы для британской делегации на Парижской мирной конференции 1919-1920 годов. В 1930-е годы активно участвовал в движении за мир, в 1933-1936 годах президент Национального совета мира.
В 1911-1960 годах редактор ежемесячного журнала «Contemporary Review», специализировавшегося на проблемах международных отношений. В 1922-1925 годах председатель британской Исторической ассоциации. Автор многих трудов по истории международных отношений, истории Германии, Франции. Был одним из редакторов «Cambridge history of British foreign policy, 1783-1919 годы» (vol. 1-2, 1922-1923 годы); совместно с Х. Темперлеем подготовил многотомную серию документов по предыстории 1-й мировой войны «British documents on the origins of the war, 1898-1914 годы» (vol. 1-11, 1927-1938 годы).
Сочинения:
The history of English democratic ideas in the seventeenth century. Camb., 1898;
History and historians in the nineteenth century. L., 1913;
Franco-German relations, 1871-1914. L., 1923;
Before the war: Studies in diplomacy. L., 1936-1938. Vol. 1–2;
Courts and cabinets. N. Y., 1944;
Frederick the Great. L., 1947;
Louis XV: The monarchy in decline. L.; N. Y., 1956;
The Second Empire. L., 1960.