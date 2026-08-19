ГУБОНИН ПЁТР ИОНОВИЧ
ГУБОНИН ПЁТР ИОНОВИЧ - один из крупнейших российских предпринимателей 2-й половины XIX века, благотворитель, тайный советник.
Из крепостных крестьян Д.Г. Бибикова (в 1858 году получил вольную). Потомственный почетный гражданин (1868), потомственный дворянин (1872; возведён именным Высочайшим указом). Унаследовал от отца каменоломни в селе Лыткарино Бронницкого уезда и селе Котельники Московского уезда Московской губернии. Разбогател на участии в подрядных работах, главным образом на строительстве Московско-Брестского шоссе (1848), Московско-Курской, Московско-Рязанской (1863-1864 годы) и Орловско-Витебской (1866-1868 годы) железных дорог. С 1858 года московский купец 3-й гильдии, впоследствии - 1-й гильдии. Занимался планированием и организацией подготовительных работ для строительства так называемой Кавказской сети железных дорог (1869-1870 годы), железной дороги для перевозки соли от озера Баскунчак до реки Волга (1870) и др. Главный участник концессий по постройке Грязе-Царицынской (1871), Лозово-Севастопольской (1875), Уральской горнозаводской (Пермь - Екатеринбург, 1878) и других железных дорог. Член правлений ряда акционерных железнодорожных обществ, в том числе Оренбургской и Фастовской железных дорог. К концу 1870-х годов при участии Губонина построено не менее 20% всей сети российских железных дорог. В результате учредительской деятельности приобрёл многомиллионное состояние.
Совместно с В.А. Кокоревым учредил Волжско-Камский банк (1870), Северное общество страхования и склада товаров с выдачей варрантов (1872), Бакинское нефтяное общество (1874), Пермское товарищество по торговле солью (1873). Участвовал в учреждении акционерных обществ - Коломенского машиностроительного завода (1871), Брянского завода (1873) и АО «Нефть» (1884). В середине 1870-х годов построил линии конно-железных дорог в Санкт-Петербурге и Москве.
Приобретал землю (к 1891 году владел свыше 39 тысяч га), в 1881 году купил имение Гурзуф в Крыму, превратив его в модный курорт. Владел лесопильными заводами, солеваренным и солемольным производством и др.
Присяжный попечитель Московского коммерческого суда (1862-1864 годы), выборный от Московского купеческого общества (1869-1873 годы). Гласный Московской городской думы (1873-1894 годы). Совместно с X.X. Мейеном основал Комиссаровское техническое училище в Москве (1865), построил при нём церковь. Казначей 1-го Арбатского отделения Дамского попечительства о бедных в Москве (с 1865 года) и почетный член его Совета (с 1871 года), член Общества попечения о раненых и больных воинах (с 1870 года), Дома призрения и ремесленного образования бедных детей в Санкт-Петербурге. В 1869 году передал 25 тысяч рублей Николаевскому дому призрения вдов и сирот московского купечества. Председатель железнодорожного отдела Политехнической выставки 1872 года в Москве (пожертвовал крупную сумму на её устройство и на строительство Политехнического музея). Один из организаторов Всероссийской художественно-промышленной выставки 1882 года в Москве. Участвовал в строительстве Свято-Владимирского собора близ Севастополя, в реконструкции Петропавловского собора в Санкт-Петербурге и церкви Параскевы Пятницы на Пятницкой улице в Москве. Награждён орденами Святого Станислава 1-й степени (1877), Святой Анны 1-й степени (1878), Святой Владимира 2-й степени (1882). В 1878 году Губонины получили дворянский герб с девизом «Не себе, а Родине».
Иллюстрации:
Губонин, портрет. Архив БРЭ.