ГУБНАЯ РЕФОРМА 1530-1550
ГУБНАЯ РЕФОРМА 1530-1550-х годов - принятое в историографии название реформы следствия и суда в Русском государстве, которая ввела губные учреждения.
При её подготовке были учтены челобитные местного населения на имя великого князя московского Ивана IV Васильевича. Проводилась в два этапа.
На 1-м этапе (конец 1530-х - начало 1540-х годов) согласно нормам уставных грамот, выданных местному населению от имени Ивана IV (самые ранние из сохранившихся датированы октябрем 1539 года, позднейшие - ноябрем 1541 года), в ряде мест введены должности «выборного» головы и его избиравшихся помощников. Они должны были производить розыск «ведомых» разбойников (в одном случае и воров), следствие и суд над ними, а затем исполнять судебные постановления.
На 2-м этапе (2-я половина 1540-х - середина 1550-х годов) согласно так называемым губным наказам, разосланным повсеместно в 1555-1556 годах Разбойным приказом, а также Уставной книге этого приказа были унифицированы структура и состав губных учреждений (глава - губной староста, его помощники - губные целовальники, губной дьячок), определены компетенция и порядок их работы. Губные учреждения были образованы повсеместно в стране (за исключением недавно завоёванных областей Среднего и Нижнего Поволжья, а также территорий по южной границе).