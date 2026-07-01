ГУБНАЯ ГАРМОНИКА
ГУБНАЯ ГАРМОНИКА - музыкальный инструмент класса аэрофонов; разновидность гармоники.
Иногда классифицируется как губной орган. Источник звука - так называемые проскакивающие язычки. Первая Губная гармоника сконструирована в 1821 году немецким мастером Х.Ф. Бушманом, и уже в 1820-е годы в ряде немецких городов было налажено фабричное производство инструментов. С середины 1850-х годов Губные гармоники производились в Германии (среди мастеров - М. Хонер из Троссингена), России, Австрии, с начала XX века и в других странах.
Два основных вида Губной гармоники - сольная и аккомпанирующая. Сольные делятся на диатонические и хроматические. Диатонические бывают трёх систем: Губная гармоника системы Рихтера (по фамилии изобретателя; имеет 10 или 12 каналов, на вдох и на выдох производит разные звуки); книтлингеновская (по названию города, где производилась; похожа на первую, одно- и двухоктавная) и венская (отличается наибольшим разнообразием форм, диапазонов и настроек). В диатонической Губной гармонике возможности исполнения ограничены какой-либо одной тональностью. Хроматические Губные гармоники бывают двух систем: постоянная («фортепианная») и диатонически-хроматическая с переключением («хромоника»). В последней за основу взята диатоническая Губная гармоника системы Рихтера (в тональности до-мажор), при переключении регистра звукоряд повышается на полутон. Хроматические Губные гармоники изготавливаются в разных строях и могут иметь сравнительно большой диапазон (до 4 октав). Аккомпанирующие Губные гармоники подразделяются на басовые, басо-аккордовые, аккордовые.
Особая группа - Губные гармоники с клавиатурами (среди них - «мелодика» и «гармонетта», обе сконструированы в середине XX века в Троссингене).
Губная гармоника используется как бытовой и концертный инструмент.
Иллюстрации:
Губная гармоника Sevdel Tremolо. Архив БРЭ.