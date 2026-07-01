ГУБНАЯ ГАРМОНИКА

ГУБНАЯ ГАРМОНИКА - музыкальный инструмент класса аэрофонов; разновидность гармоники .

Иног­да клас­си­фи­ци­ру­ет­ся как губ­ной ор­ган. Ис­точ­ник зву­ка - так называемые про­ска­ки­ваю­щие языч­ки. Пер­вая Губная гармоника скон­ст­руи­ро­ва­на в 1821 году немецким мас­те­ром Х.Ф. Буш­ма­ном, и уже в 1820-е годы в ря­де немецких го­ро­дов бы­ло на­ла­же­но фаб­рич­ное производство ин­ст­ру­мен­тов. С середины 1850-х годов Губные гармоники про­из­во­ди­лись в Гер­ма­нии (сре­ди мас­те­ров - М. Хо­нер из Трос­син­ге­на), Рос­сии, Ав­ст­рии, с начала XX века и в других стра­нах.

Два основных ви­да Губной гармоники - соль­ная и ак­ком­па­ни­рую­щая. Соль­ные де­лят­ся на диа­то­ни­че­ские и хро­ма­ти­че­ские. Диа­то­ни­че­ские бы­ва­ют трёх сис­тем: Губная гармоника сис­те­мы Рих­те­ра (по фа­ми­лии изо­бре­та­те­ля; име­ет 10 или 12 ка­на­лов, на вдох и на вы­дох про­из­во­дит раз­ные зву­ки); книт­лин­ге­нов­ская (по названию го­ро­да, где про­из­во­ди­лась; по­хо­жа на пер­вую, од­но- и двух­ок­тав­ная) и вен­ская (от­ли­ча­ет­ся наи­боль­шим раз­но­об­ра­зи­ем форм, диа­па­зо­нов и на­стро­ек). В диа­то­нической Губной гармонике воз­мож­но­сти ис­пол­не­ния ог­ра­ни­че­ны какой-либо од­ной то­наль­но­стью. Хро­ма­тические Губные гармоники бы­ва­ют двух сис­тем: по­сто­ян­ная («фор­те­пи­ан­ная») и диа­то­ни­че­ски-хро­ма­ти­че­ская с пе­ре­клю­че­ни­ем («хро­мо­ни­ка»). В по­след­ней за ос­но­ву взя­та диа­то­ническая Губная гармоника сис­те­мы Рих­те­ра (в то­наль­но­сти до-ма­жор), при пе­ре­клю­че­нии ре­ги­ст­ра зву­ко­ряд по­вы­ша­ет­ся на по­лу­тон . Хро­ма­тические Губные гармоники из­го­тав­ли­ва­ют­ся в раз­ных стро­ях и мо­гут иметь срав­ни­тель­но боль­шой диа­па­зон (до 4 ок­тав). Ак­ком­па­ни­рую­щие Губные гармоники под­раз­де­ля­ют­ся на ба­со­вые, ба­со-ак­кор­до­вые, ак­кор­до­вые.

Осо­бая груп­па - Губные гармоники с кла­виа­ту­ра­ми (сре­ди них - «ме­ло­ди­ка» и «гар­мо­нет­та», обе скон­ст­руи­ро­ва­ны в середине XX века в Трос­син­ге­не).

Губная гармоника ис­поль­зу­ет­ся как бы­то­вой и кон­церт­ный ин­ст­ру­мент.

Иллюстрации:

Губная гармоника Sevdel Tremolо. Архив БРЭ.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)