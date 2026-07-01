ГУБКИНСКИЙ МУЗЕЙ

Губкинский музей освоения Севера.

Музей освоения Севера функционирует в городе Губкинском - самом молодом городе России , расположенном в южной части Ямало-Ненецкого автономного округа на территории промышленной разработки месторождений нефти и газа - земель, испокон веков принадлежащих малочисленному коренному народу Севера - лесным ненцам.

Дата основания музея - 1 января 1996 года. Сегодня фонды музея насчитывают более 16 тысяч единиц хранения.

Основу составляют коллекции по истории города, этнографии, археологии, минералогии, искусству, традиционному русскому быту, нумизматике и другое. К услугам посетителей - четыре экспозиционных зала. В залах истории, этнографии и в фойе размещены постоянные экспозиции «Соседи. Лесные ненцы», «Север судьба моя» и «Природа нашего края», большой и малый выставочные залы используются для сменных выставок.

Экспозиционное пространство музея оснащено аудиовизуальным оборудованием: динамиками, проекторами и экранами с дистанционным управлением, информационными киосками, интерактивным столом с системой «мультитач» и интерактивным полом.

Музей ведет интенсивную выставочную деятельность с использованием современных компьютерных технологий, ежегодно представляя посетителям более 40 выставочных проектов, проводит детские интерактивные программы, организует массовые мероприятия и праздники.

Иллюстрации:

Губкинский музей освоения Севера.