ГУБКИН АЛЕКСЕЙ СЕМЁНОВИЧ

ГУБКИН АЛЕКСЕЙ СЕМЁНОВИЧ - российский пред­при­ни­ма­тель , бла­го­тво­ри­тель, действительный статский советник.

Ку­пец 1-й гиль­дии . Из ку­печеской се­мьи. Сис­те­ма­тического об­ра­зо­ва­ния не по­лу­чил, ов­ла­дел лишь на­ча­ла­ми пись­ма, чте­ния и счё­та. В 1840 году на­чал тор­гов­лю качественным ча­ем, при­об­ре­тал его в Кях­те и про­да­вал на Ир­бит­ской и Ни­же­го­род­ской яр­мар­ках, а так­же в Мо­ск­ве. С 1879 года вво­зил чай мо­рем че­рез Одес­су. Чае­тор­го­вая фир­ма Губкина ста­ла круп­ней­шей в Российской им­пе­рии и од­ной из са­мых круп­ных в ми­ре. Дея­тель­ность Губкина спо­соб­ст­во­ва­ла сни­же­нию роз­нич­ной стои­мо­сти чая, что при­ве­ло к су­ще­ст­вен­но­му рос­ту его по­треб­ле­ния в Рос­сии.

Губкин ос­но­вал Ели­за­ве­тин­ский дом при­зре­ния бед­ных де­тей в Кун­гу­ре (со­дер­жал­ся на по­жерт­во­ван­ные им сред­ст­ва) в па­мять сво­ей умер­шей до­че­ри, пе­ре­дал около 1 миллиона рублей на строи­тель­ст­во и ос­на­ще­ние Кун­гур­ско­го тех­нического училища (1877; бы­ло на­зва­но име­нем Губкина). Глас­ный Кун­гур­ской городской ду­мы (1872-1883 годы). Ком­мер­ции со­вет­ник (1874). В 1884 году А.Г. Куз­не­цов, внук и на­след­ник мно­го­мил­ли­он­но­го со­стоя­ния Губкина, ос­но­вал тор­го­вый дом (в 1891 году пре­об­ра­зо­ван в тор­го­во-промышленное товарищество) «Пре­ем­ник Алек­сея Губ­ки­на А. Куз­не­цов и Ко».