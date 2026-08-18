ГУБКИН АЛЕКСЕЙ СЕМЁНОВИЧ
ГУБКИН АЛЕКСЕЙ СЕМЁНОВИЧ - российский предприниматель, благотворитель, действительный статский советник.
Купец 1-й гильдии. Из купеческой семьи. Систематического образования не получил, овладел лишь началами письма, чтения и счёта. В 1840 году начал торговлю качественным чаем, приобретал его в Кяхте и продавал на Ирбитской и Нижегородской ярмарках, а также в Москве. С 1879 года ввозил чай морем через Одессу. Чаеторговая фирма Губкина стала крупнейшей в Российской империи и одной из самых крупных в мире. Деятельность Губкина способствовала снижению розничной стоимости чая, что привело к существенному росту его потребления в России.
Губкин основал Елизаветинский дом призрения бедных детей в Кунгуре (содержался на пожертвованные им средства) в память своей умершей дочери, передал около 1 миллиона рублей на строительство и оснащение Кунгурского технического училища (1877; было названо именем Губкина). Гласный Кунгурской городской думы (1872-1883 годы). Коммерции советник (1874). В 1884 году А.Г. Кузнецов, внук и наследник многомиллионного состояния Губкина, основал торговый дом (в 1891 году преобразован в торгово-промышленное товарищество) «Преемник Алексея Губкина А. Кузнецов и Ко».