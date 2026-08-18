ГУБЕРНСКИЕ ВЕДОМОСТИ
ГУБЕРНСКИЕ ВЕДОМОСТИ - официальные газеты, издававшиеся в губерниях (в областях издавались областные ведомости) России.
Именовались по названию губернии (области), например «Владимирские губернские ведомости», «Семипалатинские областные ведомости». Издавались согласно Положению о порядке производства дел в губернских правлениях, Высочайше утверждённому 3(15).6.1837 года (в 1838 году Губернские ведомости учреждены в 42 губерниях, впоследствии - повсеместно). Выпускались губернским правлением, контроль за изданием осуществлял вице-губернатор. Во многих губерниях и областях долгое время были единственными местными периодическими изданиями (с 1860-х годов в некоторых губерниях существовали наряду с епархиальными ведомостями).
Газеты состояли из официальных и неофициальных частей. В официальной части публиковались постановления, предписания и объявления государственных органов; в неофициальной помещались сведения о местных происшествиях, торговле, сельском хозяйстве, промышленности, учебных заведениях, явлениях природы, материалы по истории, этнографии, археологии и географии губернии (области) или того региона, частью которого она являлась.
В 1882 году Губернские ведомости получили право публиковать телеграммы «Северного телеграфного агентства», новости о событиях внутри страны и за её пределами. Губернские ведомости в разное время выходили с периодичностью от одного до шести раз в неделю. Первоначально цена подписки или отдельных номеров была чрезвычайно высокой, а тираж составлял нескольких сотен экземпляров, впоследствии тираж некоторых Губернских ведомостях достигал 3,5 тысяч экзепляров. Выпуск Губернских ведомостей постепенно прекратился (март 1917-1919 годы).