ГУБЕРНСКИЕ УЧЁНЫЕ АРХИВНЫЕ КОМИССИИ

ГУБЕРНСКИЕ УЧЁНЫЕ АРХИВНЫЕ КОМИССИИ - российские научно-исторические общества.

На­ча­ли соз­да­вать­ся с 1884 года по ини­циа­ти­ве Н.В. Ка­ла­чо­ва. Главной за­да­чей Архивных комиссий бы­ла ор­га­ни­за­ция ар­хи­вов из тех до­ку­мен­тов гу­берн­ских уч­ре­ж­де­ний, ко­то­рые не тре­бо­ва­лись для те­ку­ще­го де­ло­про­из­вод­ст­ва, но име­ли ис­то­рическое зна­че­ние, а так­же из до­ку­мен­тов об­ще­ст­вен­ных и ча­ст­ных ар­хи­вов. Фак­ти­че­ски ста­ли гу­берн­ски­ми цен­тра­ми, объ­е­ди­няв­ши­ми ме­ст­ных лю­би­те­лей ста­ри­ны и крае­ве­дов. Фи­нан­си­ро­ва­лись из член­ских взно­сов, пе­ре­чис­ле­ний ор­га­нов ме­ст­но­го са­мо­управ­ле­ния, по­жерт­во­ва­ний ча­ст­ных лиц (с 1914 года по­лу­ча­ли пра­ви­тельственные суб­си­дии - 200 рублей в год). По­пе­чи­те­ля­ми Аархивных комиссий бы­ли гу­бер­на­то­ры . Со­став ко­мис­сий фор­ми­ро­вал­ся на доб­ро­воль­ных на­ча­лах.

Сре­ди наи­бо­лее ак­тив­ных чле­нов Архивных комиссий - В.Г. Ко­ро­лен­ко, А.А. Са­вель­ев, В.Н. Сто­ро­жев. Ме­то­дическое ру­ко­во­дство осу­ще­ст­в­лял Пе­тер­бург­ский ар­хео­ло­ги­че­ский ин­сти­тут, с 1912 года Архивные комиссии пе­ре­да­ны в ве­де­ние Осо­бой ко­мис­сии по со­хра­не­нию ме­ст­ных ар­хив­ных ма­те­риа­лов Рус­ско­го ис­то­ри­че­ско­го об­ще­ст­ва (РИО). К 1916 году Архивные комиссии воз­ник­ли в 41 гу­бер­нии; круп­ней­шие ар­хи­вы соз­да­ны Ни­же­го­род­ской, Са­ра­тов­ской, Там­бов­ской, Орен­бург­ской Архивными комиссиями. Кро­ме ар­хив­но­го де­ла, мно­гие ко­мис­сии за­ни­ма­лись ор­га­ни­за­ци­ей му­зе­ев и биб­лио­тек (Ни­же­го­род­ская, Ря­зан­ская, Там­бов­ская, Твер­ская и др.), ве­ли биб­лио­гра­фическую ра­бо­ту, про­во­ди­ли ар­хео­ло­гические рас­коп­ки, со­став­ля­ли ар­хео­ло­гические кар­ты края, со­би­ра­ли эт­но­гра­фичский и фольк­лор­ный ма­те­ри­ал, про­во­ди­ли рес­тав­ра­цию ар­хитектурных па­мят­ни­ков.

По ини­циа­ти­ве и при уча­стии Архивных комиссий бы­ло про­ве­де­но 4 об­ла­ст­ных ар­хео­ло­гических съез­да: в Яро­слав­ле (1901), Тве­ри (1903), Вла­ди­ми­ре (1906), Ко­ст­ро­ме (1909). В 1914 году в Санкт-Пе­тер­бур­ге со­сто­ял­ся съезд чле­нов Архивных комиссий, со­зван­ный РИО. Боль­шин­ст­во Архивных комиссий вы­пус­ка­ло свои «Тру­ды», «Из­вес­тия» или «Сбор­ни­ки», где пуб­ли­ко­ва­лись от­чё­ты и про­то­ко­лы за­се­да­ний, а так­же ста­тьи и до­ку­мен­ты. Из­да­ва­лись отдельные ра­бо­ты чле­нов ар­хив­ных ко­мис­сий.

К началу 1920-х годов, в свя­зи с цен­тра­ли­за­ци­ей ар­хив­но­го де­ла по­сле Октябрьской ре­во­лю­ции 1917 года, Архивные комиссии пре­кра­ти­ли своё су­ще­ст­во­ва­ние.

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