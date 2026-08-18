ГУБЕРНСКИЕ УЧЁНЫЕ АРХИВНЫЕ КОМИССИИ
ГУБЕРНСКИЕ УЧЁНЫЕ АРХИВНЫЕ КОМИССИИ - российские научно-исторические общества.
Начали создаваться с 1884 года по инициативе Н.В. Калачова. Главной задачей Архивных комиссий была организация архивов из тех документов губернских учреждений, которые не требовались для текущего делопроизводства, но имели историческое значение, а также из документов общественных и частных архивов. Фактически стали губернскими центрами, объединявшими местных любителей старины и краеведов. Финансировались из членских взносов, перечислений органов местного самоуправления, пожертвований частных лиц (с 1914 года получали правительственные субсидии - 200 рублей в год). Попечителями Аархивных комиссий были губернаторы. Состав комиссий формировался на добровольных началах.
Среди наиболее активных членов Архивных комиссий - В.Г. Короленко, А.А. Савельев, В.Н. Сторожев. Методическое руководство осуществлял Петербургский археологический институт, с 1912 года Архивные комиссии переданы в ведение Особой комиссии по сохранению местных архивных материалов Русского исторического общества (РИО). К 1916 году Архивные комиссии возникли в 41 губернии; крупнейшие архивы созданы Нижегородской, Саратовской, Тамбовской, Оренбургской Архивными комиссиями. Кроме архивного дела, многие комиссии занимались организацией музеев и библиотек (Нижегородская, Рязанская, Тамбовская, Тверская и др.), вели библиографическую работу, проводили археологические раскопки, составляли археологические карты края, собирали этнографичский и фольклорный материал, проводили реставрацию архитектурных памятников.
По инициативе и при участии Архивных комиссий было проведено 4 областных археологических съезда: в Ярославле (1901), Твери (1903), Владимире (1906), Костроме (1909). В 1914 году в Санкт-Петербурге состоялся съезд членов Архивных комиссий, созванный РИО. Большинство Архивных комиссий выпускало свои «Труды», «Известия» или «Сборники», где публиковались отчёты и протоколы заседаний, а также статьи и документы. Издавались отдельные работы членов архивных комиссий.
К началу 1920-х годов, в связи с централизацией архивного дела после Октябрьской революции 1917 года, Архивные комиссии прекратили своё существование.