ГУБЕРНСКИЕ ПРИСУТСТВИЯ

ГУБЕРНСКИЕ ПРИСУТСТВИЯ - название ряда коллегиальных органов государственной власти при губернаторе в России в 1860-х - 1918 годов.

Гу­берн­ские по кре­сть­ян­ским де­лам при­сут­ст­вия (смотри встатье При­сут­ст­вия по кре­сть­ян­ским де­лам) в 1861-1889 годах сле­ди­ли за хо­дом реа­ли­за­ции кре­сть­ян­ской ре­фор­мы 1861 года. Гу­берн­ские по го­род­ским де­лам при­сут­ст­вия в 1870-1917 годов (в 1892 году пе­ре­ста­ли дей­ст­во­вать в гу­бер­ни­ях, где су­ще­ст­во­ва­ли зем­ст­ва) над­зи­ра­ли за за­кон­но­стью (с 1892 года - за за­кон­но­стью и це­ле­со­об­раз­но­стью) ре­ше­ний ор­га­нов городского са­мо­управ­ле­ния, рас­смат­ри­ва­ли жа­ло­бы на на­ру­ше­ния про­це­ду­ры вы­бо­ров в них, раз­ре­ша­ли спо­ры ор­га­нов са­мо­управ­ле­ния с ме­ст­ны­ми го­су­дар­ст­вен­ны­ми, зем­ски­ми и со­слов­ны­ми уч­ре­ж­де­ния­ми, а так­же раз­но­гла­сия ме­ж­ду городской упра­вой и городской ду­мой, городской го­ло­вой и боль­шин­ст­вом чле­нов городской уп­ра­вы. Чле­ны - ви­це-гу­бер­на­тор, управ­ляю­щий ка­зён­ной па­ла­той, про­ку­рор ок­руж­но­го су­да (или гу­берн­ский про­ку­рор), председатель ми­ро­во­го съез­да или один из чле­нов съез­да (до 1874 года), председатель гу­берн­ской зем­ской упра­вы (или один из чле­нов гу­берн­ско­го по кре­сть­ян­ским де­лам при­сут­ст­вия) и городской го­ло­ва гу­берн­ско­го го­ро­да; при ре­ше­нии не­ко­то­рых во­про­сов с пра­вом го­ло­са мог­ли при­гла­шать­ся ру­ко­во­ди­те­ли ме­ст­ных государственных ор­га­нов. Ре­ше­ния при­ни­ма­лись боль­шин­ст­вом го­ло­сов.

Гу­берн­ские по фаб­рич­ным (с 1899 года по фаб­рич­ным и гор­но­за­вод­ским) де­лам при­сут­ст­вия в 1886-1918 годах кон­тро­ли­ро­ва­ли дея­тель­ность фаб­рич­ной ин­спек­ции и со­блю­де­ние пред­при­ни­ма­те­ля­ми и ра­бо­чи­ми фаб­рич­но­го за­ко­но­да­тель­ст­ва, на­кла­ды­ва­ли штра­фы в слу­чае его на­ру­ше­ния, из­да­ва­ли обя­за­тель­ные по­ста­нов­ле­ния по ох­ра­не жиз­ни, здо­ро­вья и нрав­ст­вен­но­сти ра­бо­чих и слу­жа­щих, да­ва­ли раз­ре­ше­ния пред­при­ни­ма­те­лям на ус­та­нов­ле­ние сверх­уроч­ных ра­бот и др. Чле­ны - ви­це-гу­бер­на­тор, начальник гу­берн­ско­го жан­дарм­ско­го управ­ле­ния, ок­руж­ной фаб­рич­ный ин­спек­тор, с 1899 года ок­руж­ной гор­ный ин­же­нер или его по­мощ­ник, че­ты­ре вла­дель­ца фаб­рик, за­во­дов или руд­ни­ков.

Гу­берн­ские при­сут­ст­вия в 1889-1917 годах на­блю­да­ли за за­кон­но­стью ре­ше­ний зем­ских на­чаль­ни­ков и их уезд­ных съез­дов (в ча­ст­но­сти, име­ли пра­во хо­да­тай­ст­во­вать пе­ред Се­на­том об от­ме­не так называемых окон­ча­тель­ных по­ста­нов­ле­ний зем­ских на­чаль­ни­ков), ут­вер­жда­ли ин­ст­рук­ции уезд­ных съез­дов, из­ме­ня­ли гра­ни­цы зем­ских уча­ст­ков, рас­смат­ри­ва­ли хо­да­тай­ст­ва сель­ских об­ществ об от­сроч­ке взно­сов вы­куп­ных пла­те­жей и др. Чле­ны - ви­це-гу­бер­на­тор, гу­берн­ский пред­во­ди­тель дво­рян­ст­ва, про­ку­рор ок­руж­но­го су­да (или его то­ва­рищ), два так называемых не­пре­мен­ных чле­на, на­зна­чав­ших­ся гу­бер­на­то­ром из чис­ла дво­рян. При рас­смот­ре­нии отдельных дел с пра­вом го­ло­са при­гла­ша­лись: председатель или член ок­руж­но­го су­да, ру­ко­во­ди­те­ли ка­зённой па­ла­ты и управ­ле­ния зем­ле­де­лия и государственных иму­ществ, председатель и чле­ны гу­берн­ской зем­ской упра­вы. Ре­ше­ния при­ни­ма­лись боль­шин­ст­вом го­ло­сов, при их ра­вен­ст­ве ре­шаю­щим был го­лос пред­се­да­те­ля.

Гу­берн­ские по зем­ским и го­род­ским де­лам при­сут­ст­вия (в 1890-1892 годах гу­берн­ские по зем­ским де­лам при­сут­ст­вия) в 1890-1917 годах осу­ще­ст­в­ля­ли над­зор за за­кон­но­стью и це­ле­со­об­раз­но­стью ре­ше­ний ор­га­нов ме­ст­но­го са­мо­управ­ле­ния (в 1890-1892 годах - толь­ко за дея­тель­но­стью земств). Чле­ны - ви­це-гу­бер­на­тор, гу­берн­ский пред­во­ди­тель дво­рян­ст­ва, про­ку­рор ок­руж­но­го су­да, управ­ляю­щий ка­зён­ной па­ла­той, пред­се­да­тель гу­берн­ской зем­ской упра­вы, городской го­ло­ва гу­берн­ско­го го­ро­да (с 1892 года) и член, из­би­рав­ший­ся гу­берн­ской зем­ской упра­вой из чис­ла чле­нов гу­берн­ской упра­вы или глас­ных зем­ст­ва. Ре­ше­ния при­ни­ма­лись боль­шин­ст­вом го­ло­сов, од­на­ко гу­бер­на­тор мог при­ос­та­но­вить ре­ше­ние при­сут­ст­вия с од­но­вре­мен­ным пред­став­ле­ни­ем де­ла на рас­смот­ре­ние ми­ни­ст­ра внутренних дел.

Су­ще­ст­во­ва­ли так­же гу­берн­ские при­сут­ствия по во­ин­ской по­вин­но­сти (1874-1918 годы; кон­тро­ли­ро­ва­ли дея­тель­ность уезд­ных и го­род­ских по во­ин­ским де­лам при­сут­ст­вий), по пи­тей­ным де­лам (уч­ре­ж­де­ны в 1885 году, уп­разд­не­ны по ме­ре вве­де­ния вин­ной мо­но­по­лии в конце XIX - начале XX веков; кон­тро­ли­ро­ва­ли со­блю­де­ние уезд­ны­ми по пи­тей­ным де­лам при­сут­ствия­ми и городскими ду­ма­ми тре­бо­ва­ний пи­тей­но­го ус­та­ва), по про­мы­сло­во­му на­ло­гу (1898-1917 годы; апел­ля­ци­он­ные ин­стан­ции для рас­смот­ре­ния жа­лоб на­ло­го­пла­тель­щи­ков на по­ста­нов­ле­ния ка­зён­ных па­лат по де­лам о государственном про­мы­сло­вом сбо­ре), по де­лам об об­ще­ст­вах (1906-1917 годы; ре­ги­ст­ри­ро­ва­ли об­щественные ор­га­ни­за­ции и проф­сою­зы, на­блю­да­ли за их дея­тель­но­стью) и др.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)