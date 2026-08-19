ГУБЕРНСКИЕ КОМИТЕТЫ ПО КРЕСТЬЯНСКОМУ ДЕЛУ

ГУБЕРНСКИЕ КОМИТЕТЫ ПО КРЕСТЬЯНСКОМУ ДЕЛУ - принятое в историографии название комитетов по улучшению быта крестьян, действовавших в 46 губерниях Ев­ропейской Рос­сии в 1858 - начале 1859 годов.

Соз­да­ны для раз­ра­бот­ки ус­ло­вий от­ме­ны кре­по­ст­но­го пра­ва . Чле­ны Губернских комитетов по крестьянскому делу из­би­ра­лись дво­рян­ст­вом (по од­но­му пред­ста­ви­те­лю от уез­да), два чле­на ка­ж­до­го ко­ми­те­та на­зна­ча­лись гу­бер­на­то­ром. Пред­се­да­те­ля­ми Губернских комитетов по крестьянскому делу по долж­но­сти яв­ля­лись гу­берн­ские пред­во­ди­те­ли дво­рян­ст­ва. Про­грам­ма дея­тель­но­сти ко­ми­те­тов бы­ла раз­ра­бо­та­на Глав­ным ко­ми­те­том по кре­сть­ян­ско­му де­лу и 21.4(3.5).1858 года ут­вер­жде­на императорорм Алек­сан­дром II. Ис­хо­дя из этой про­грам­мы, ко­ми­те­ты об­су­ж­да­ли ве­ли­чи­ну по­ле­вых на­де­лов, ко­то­рые долж­ны бы­ли быть пре­дос­тав­ле­ны кре­сть­я­нам по­сле их ос­во­бо­ж­де­ния от кре­по­ст­ной за­ви­си­мо­сти в поль­зо­ва­ние за об­рок или от­ра­бот­ки, раз­мер этих по­вин­но­стей, а так­же сум­му вы­ку­па, ко­то­рую кре­сть­я­не долж­ны бы­ли уп­ла­тить по­ме­щи­кам за уча­ст­ки зем­ли под свои­ми усадь­ба­ми.

Боль­шин­ст­во Губернских комитетов по крестьянскому делу вы­ска­за­лось за ус­та­нов­ле­ние не­со­раз­мер­но вы­со­кой стои­мо­сти вы­ку­па уса­деб­ной зем­ли и со­кра­ще­ние су­ще­ст­во­вав­ших по­ле­вых на­де­лов (не­ко­то­рые ко­ми­те­ты, например Во­ро­неж­ский, Кур­ский, Пол­тав­ский, Сим­бир­ский и Там­бов­ский, пред­ло­жи­ли умень­шить их бо­лее чем на 50%). В то же вре­мя боль­шин­ст­во ко­ми­те­тов пред­по­ла­га­ли со­хра­нить преж­ние по­вин­но­сти кре­сть­ян , не­ко­то­рые пред­ла­га­ли их уве­ли­чить. Около половины Губернских комитетов по крестьянскому делу, главным образом ко­ми­те­ты чер­но­зём­ных гу­бер­ний, вы­ска­за­лись за со­хра­не­ние по­ле­вых на­де­лов в поль­зо­ва­нии кре­сть­ян толь­ко на пе­ре­ход­ный пе­ри­од. За еди­но­вре­мен­ный вы­куп кре­сть­я­на­ми в соб­ст­вен­ность на­дель­ной зем­ли вы­ска­за­лись Твер­ской и Харь­ков­ский ко­ми­те­ты (ана­ло­гич­но­го мне­ния при­дер­жи­ва­лось мень­шин­ст­во чле­нов Вла­ди­мир­ско­го, Ка­луж­ско­го, Сим­бир­ско­го и Туль­ско­го ко­ми­те­тов). Про­ек­ты Губернских комитетов по крестьянскому делу бы­ли пе­ре­да­ны Ре­дак­ци­он­ным ко­мис­си­ям (пред­ста­ви­те­ли ко­ми­те­тов во­шли в их со­став), ко­то­рые при даль­ней­шей раз­ра­бот­ке ре­фор­мы уч­ли отдельные по­ло­же­ния не­ко­то­рых про­ек­тов.

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