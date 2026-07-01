ГУБЕРНСКАЯ РЕФОРМА 1775
ГУБЕРНСКАЯ РЕФОРМА 1775 года - принятое в историографии название комплексной административной, судебной и социальной реформы, осуществлённой в Российской империи во 2-й половине 1770-х - 1-й половине 1790-х годов.
Разработана в рамках политической программы императрицы Екатерины II, учитывала итоги деятельности Уложенной комиссии 1767-1768 годов, а также уроки, извлечённые властью из восстания Е.И. Пугачёва (1773-1775 годы). Основные цели: формирование сословной структуры российского общества через закрепление юридического статуса отдельных сословий и создание институтов сословного самоуправления; укрепление власти на местах путём создания более плотной, разветвлённой и унифицированной системы органов административного управления на всей территории империи, основанной на сочетании коронных органов власти с органами самоуправления и перераспределении властных полномочий между центральными и местными органами власти в пользу последних. При подготовке Губернской реформы Екатерина II использовала труды английского правоведа У. Блэкстона, при этом опиралась на российские традиции и опыт отдельных российских губерний, прежде всего Новгородской, где ещё до 1775 года была опробована новая система управления.
Губернская реформа осуществлялась в несколько этапов. Начало реформы было положено манифестом 17(28).3.1775 года и указом императрицы Екатерины II от 25.5(5.6).1775 года, согласно которым для всех категорий населения, кроме крепостных крестьян, были отменены ограничения на заведение торгово-промышленных предприятий, введён имущественный ценз для записи в гильдии купеческие (от 500 рублей); подушная подать и рекрутская повинность для купцов заменены 1%-ным налогом с капитала, а не имевших достаточного капитала жителей городов велено именовать мещанами. Основные положения реформы были изложены в «Учреждениях для управления губерний Всероссийския империи» от 7(18).11.1775 года. Этот законодательный акт (состоял из 28 глав и 412 статей), составленный лично Екатериной II, отличался высоким уровнем юридической техники, глубокой детализацией норм государственного, административного, финансового, семейного и других отраслей права. «Учреждения…» предусматривали изменение административно-территориального деления губернии (наместничества): вводилось прямое деление на уезды с населением 20-30 тысяч человек, а провинции ликвидировались. Основной административно-территориальной единицей становилась губерния с населением 300-400 тысяч человек в каждой во главе с губернатором (правителем наместничества). При нём создавалось губернское правление (контролировало деятельность всех других губернских учреждений), члены которого назначались Сенатом. В решении финансовых вопросов губернатору помогал вице-губернатор, а в контроле за соблюдением законов - губернский прокурор и стряпчие. Создавались казённые палаты, ведавшие сбором налогов и контролировавшие деятельность уездных казначеев, а также приказы общественного призрения, которым поручалась организация школ, сиротских, работных и смирительных домов, больниц, богаделен, домов для умалишённых. Две-три губернии объединялись в генерал-губернаторства во главе с наместником (генерал-губернатором) и наместническим правлением.
Главой административно-полицейской власти в уездном городе (при отсутствии в нём коменданта) становился городничий. В уездах создавался нижний земский суд - выборный коллегиальный административно-полицейский орган территориального управления во главе с исправником (капитаном), который фактически являлся начальником земской полиции.
«Учреждениями…» вводились органы социального обеспечения вдов и сирот - так называемые дворянские опеки при верхних земских судах и городские сиротские суды при городовых магистратах - органах городского управления, подчинявшихся губернскому магистрату (состоял из двух председателей и шести выборных заседателей, имел судебные функции).
Судебная реформа, осуществлённая согласно «Учреждениям…», выразилась в отделении судебной власти от административной, в создании системы судебных органов разных инстанций для каждого из сословий: уездный и верхний земский суды для дворянства, нижний земский суд, нижняя и верхняя расправы для государственных и дворцовых крестьян. Было осуществлено разделение уголовного и гражданского судопроизводства: в качестве высших апелляционных инстанций в губерниях учреждались уголовная и гражданская палаты; образован всесословный совестный суд (разбирал дела, связанные с колдовством, суевериями, бродяжничеством, преступлениями малолетних).
Следующим шагом в осуществлении Губернскойреформы стало постепенное переименование губерний в наместничества (к середине 1780-х годов существовало 38 наместничеств, 2 губернии и 1 область на правах наместничества). Параллельно шёл процесс ликвидации отраслевых коллегий (Вотчинной, Камер-коллегии, Мануфактур-коллегии и др.), в результате чего центр сохранял за собой лишь полномочия, связанные с финансами, обороной, внешней политикой и общим надзором за соблюдением законов. Уставом благочиния 1782 года создана городская полиция. Жалованной грамотой дворянству 1785 года и Жалованной грамотой городам 1785 года укреплены органы сословного самоуправления, завершено законодательное оформление прав и обязанностей городовых обывателей.
Важнейшие положения реформы и созданные ею институты продолжали существовать до 1918 года. Формирование в ходе Губернской реформы органов городского и сословного самоуправления имело важное значение для развития российского города и зарождения в нём элементов гражданского общества.