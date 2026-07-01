ГУБЕРНСКАЯ РЕФОРМА 1775

ГУБЕРНСКАЯ РЕФОРМА 1775 года - при­ня­тое в ис­то­рио­гра­фии на­зва­ние ком­плекс­ной административной, су­деб­ной и со­ци­аль­ной ре­фор­мы, осу­ще­ст­в­лён­ной в Российской им­пе­рии во 2-й половине 1770-х - 1-й половине 1790-х годов.

Раз­ра­бо­та­на в рам­ках по­ли­тической про­грам­мы императрицы Ека­те­ри­ны II , учи­ты­ва­ла ито­ги дея­тель­но­сти Уло­жен­ной ко­мис­сии 1767-1768 годов, а так­же уро­ки, из­вле­чён­ные вла­стью из вос­ста­ния Е.И. Пу­га­чё­ва (1773-1775 годы). Основные це­ли: фор­ми­ро­ва­ние со­слов­ной струк­ту­ры российского об­ще­ст­ва че­рез за­кре­п­ле­ние юри­дического ста­ту­са отдельных со­сло­вий и соз­да­ние ин­сти­ту­тов со­слов­но­го са­мо­управ­ле­ния; ук­ре­п­ле­ние вла­сти на мес­тах пу­тём соз­да­ния бо­лее плот­ной, раз­ветв­лён­ной и уни­фи­ци­ро­ван­ной сис­те­мы ор­га­нов административного управ­ле­ния на всей тер­ри­то­рии им­пе­рии, ос­но­ван­ной на со­че­та­нии ко­рон­ных ор­га­нов вла­сти с ор­га­на­ми са­мо­управ­ле­ния и пе­ре­рас­пре­де­ле­нии вла­ст­ных пол­но­мо­чий ме­ж­ду цен­траль­ны­ми и ме­ст­ны­ми ор­га­на­ми вла­сти в поль­зу по­след­них. При под­го­тов­ке Губернской реформы Ека­те­ри­на II ис­поль­зо­ва­ла тру­ды английского пра­во­ве­да У. Блэкс­то­на, при этом опи­ра­лась на российские тра­ди­ции и опыт отдельных российских гу­бер­ний, пре­ж­де все­го Нов­го­род­ской, где ещё до 1775 года бы­ла оп­ро­бо­ва­на но­вая сис­те­ма управ­ле­ния.

Губернская реформа осу­ще­ст­в­ля­лась в несколько эта­пов. На­ча­ло ре­фор­мы бы­ло по­ло­же­но ма­ни­фе­стом 17(28).3.1775 года и ука­зом императрицы Ека­те­ри­ны II от 25.5(5.6).1775 года, со­глас­но ко­то­рым для всех ка­те­го­рий на­се­ле­ния, кро­ме кре­по­ст­ных кре­сть­ян, бы­ли от­ме­не­ны ог­ра­ни­че­ния на за­ве­де­ние тор­го­во-промышленных пред­при­ятий, вве­дён иму­щественный ценз для за­пи­си в гиль­дии ку­пе­че­ские (от 500 рублей); по­душ­ная по­дать и ре­крут­ская по­вин­ность для куп­цов за­ме­не­ны 1%-ным на­ло­гом с ка­пи­та­ла, а не имев­ших дос­та­точ­но­го ка­пи­та­ла жи­те­лей го­ро­дов ве­ле­но име­но­вать ме­ща­на­ми. Основные по­ло­же­ния ре­фор­мы бы­ли из­ло­же­ны в «Уч­ре­ж­де­ни­ях для управ­ле­ния гу­бер­ний Все­рос­сий­ския им­пе­рии» от 7(18).11.1775 года. Этот за­ко­но­дательный акт (со­сто­ял из 28 глав и 412 ста­тей), со­став­лен­ный лич­но Ека­те­ри­ной II, от­ли­чал­ся вы­со­ким уров­нем юри­дической тех­ни­ки, глу­бо­кой де­та­ли­за­ци­ей норм государственного, административного, фи­нан­со­во­го, се­мей­но­го и других от­рас­лей пра­ва. «Уч­ре­ж­де­ния…» пре­ду­смат­ри­ва­ли из­ме­не­ние административно-территориального де­ле­ния гу­бер­нии (на­ме­ст­ни­че­ст­ва): вво­ди­лось пря­мое де­ле­ние на уез­ды с на­се­ле­ни­ем 20-30 тысяч человек, а про­вин­ции лик­ви­ди­ро­ва­лись. Основной административно-территориальной еди­ни­цей ста­но­ви­лась гу­бер­ния с на­се­ле­ни­ем 300-400 тысяч человек в ка­ж­дой во гла­ве с гу­бер­на­то­ром (пра­ви­те­лем на­ме­ст­ни­че­ст­ва). При нём соз­да­ва­лось гу­берн­ское прав­ле­ние (кон­тро­ли­ро­ва­ло дея­тель­ность всех других гу­берн­ских уч­ре­ж­де­ний), чле­ны ко­то­ро­го на­зна­ча­лись Се­на­том. В ре­ше­нии фи­нан­со­вых во­про­сов гу­бер­на­то­ру по­мо­гал ви­це-гу­бер­на­тор, а в кон­тро­ле за со­блю­де­ни­ем за­ко­нов - гу­берн­ский про­ку­рор и стряп­чие. Соз­да­ва­лись ка­зён­ные па­ла­ты, ве­дав­шие сбо­ром на­ло­гов и кон­тро­ли­ро­вав­шие дея­тель­ность уезд­ных ка­зна­че­ев, а так­же при­ка­зы об­ще­ст­вен­но­го при­зре­ния, ко­то­рым по­ру­ча­лась ор­га­ни­за­ция школ, си­рот­ских, ра­бот­ных и сми­ри­тель­ных до­мов, боль­ниц, бо­га­де­лен, до­мов для ума­ли­шён­ных. Две-три гу­бер­нии объ­е­ди­ня­лись в генерал-губер­наторства во гла­ве с на­ме­ст­ни­ком (ге­не­рал-гу­бер­на­то­ром) и на­ме­ст­ни­че­ским прав­ле­ни­ем.

Гла­вой административно-по­ли­цей­ской вла­сти в уезд­ном го­ро­де (при от­сут­ст­вии в нём ко­мен­дан­та) ста­но­вил­ся го­род­ни­чий. В уез­дах соз­да­вал­ся ниж­ний зем­ский суд - вы­бор­ный кол­ле­ги­аль­ный административно-по­ли­цей­ский ор­ган тер­ри­то­ри­аль­но­го управ­ле­ния во гла­ве с ис­прав­ни­ком (ка­пи­та­ном), ко­то­рый фак­ти­че­ски яв­лял­ся на­чаль­ни­ком зем­ской по­ли­ции.

«Уч­ре­ж­де­ния­ми…» вво­ди­лись ор­га­ны со­ци­аль­но­го обес­пе­че­ния вдов и си­рот - так называемые дво­рян­ские опе­ки при верх­них зем­ских су­дах и городские си­рот­ские су­ды при го­ро­до­вых ма­ги­ст­ра­тах - ор­га­нах городского управ­ле­ния, под­чи­няв­ших­ся гу­берн­ско­му ма­ги­ст­ра­ту (со­сто­ял из двух пред­се­да­те­лей и шес­ти вы­бор­ных за­се­да­те­лей, имел су­деб­ные функ­ции).

Су­деб­ная ре­фор­ма, осу­ще­ст­в­лён­ная со­глас­но «Уч­ре­ж­де­ни­ям…», вы­ра­зи­лась в от­де­ле­нии су­деб­ной вла­сти от ад­ми­ни­ст­ра­тив­ной, в соз­да­нии сис­те­мы су­деб­ных ор­га­нов раз­ных ин­стан­ций для ка­ж­до­го из со­сло­вий: уезд­ный и верх­ний зем­ский су­ды для дво­рян­ст­ва, нижний земский суд, ниж­няя и верх­няя рас­пра­вы для государственных и двор­цо­вых кре­сть­ян. Бы­ло осу­ще­ст­в­ле­но раз­де­ле­ние уго­лов­но­го и гражданского су­до­про­из­вод­ст­ва: в ка­че­ст­ве выс­ших апел­ля­ци­он­ных ин­стан­ций в гу­бер­ни­ях уч­ре­ж­да­лись уго­лов­ная и гра­ж­дан­ская па­ла­ты; об­ра­зо­ван все­со­слов­ный со­ве­ст­ный суд (раз­би­рал де­ла, свя­зан­ные с кол­дов­ст­вом, суе­ве­рия­ми, бро­дяж­ни­че­ст­вом, пре­сту­п­ле­ния­ми ма­ло­лет­них).

Сле­дую­щим ша­гом в осу­ще­ст­в­ле­нии Губернскойреформы ста­ло по­сте­пен­ное переимено­ва­ние гу­бер­ний в на­ме­ст­ни­че­ст­ва (к середине 1780-х годов су­ще­ст­во­ва­ло 38 на­ме­ст­ни­честв, 2 гу­бер­нии и 1 об­ласть на пра­вах на­ме­ст­ни­че­ст­ва). Па­рал­лель­но шёл про­цесс ли­к­ви­да­ции от­рас­ле­вых кол­ле­гий (Вот­чин­ной, Ка­мер-кол­ле­гии, Ма­ну­фак­тур-кол­ле­гии и др.), в ре­зуль­та­те че­го центр со­хра­нял за со­бой лишь пол­но­мо­чия, свя­зан­ные с фи­нан­са­ми, обо­ро­ной, внеш­ней по­ли­ти­кой и об­щим над­зо­ром за со­блю­де­ни­ем за­ко­нов. Ус­та­вом бла­го­чи­ния 1782 года соз­да­на городская по­ли­ция. Жа­ло­ван­ной гра­мо­той дво­рян­ст­ву 1785 года и Жа­ло­ван­ной гра­мо­той го­ро­дам 1785 года ук­ре­п­ле­ны ор­га­ны со­слов­но­го са­мо­управ­ле­ния, за­вер­ше­но за­ко­но­дательное оформ­ле­ние прав и обязанностей городовых обывателей.

Важ­ней­шие по­ло­же­ния ре­фор­мы и соз­дан­ные ею ин­сти­ту­ты про­дол­жа­ли су­ще­ст­во­вать до 1918 года. Фор­ми­ро­ва­ние в хо­де Губернской реформы ор­га­нов го­род­ско­го и со­слов­но­го са­мо­управ­ле­ния име­ло важ­ное зна­че­ние для раз­ви­тия российского го­ро­да и за­ро­ж­де­ния в нём эле­мен­тов гражданского об­ще­ст­ва.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)