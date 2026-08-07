ГУБЕР АЛЕКСАНДР АНДРЕЕВИЧ

ГУБЕР АЛЕКСАНДР АНДРЕЕВИЧ - российский ис­то­рик-во­сто­ко­вед, академик АН СССР .

Окон­чил Московский институт во­сто­ко­ве­де­ния (1925). В 1925-1927 годах ра­бо­тал в ЦСУ Гос­пла­на СССР, в 1927-1937 годах в Ком­му­ни­стическом университете тру­дя­щих­ся Во­сто­ка; профессор (1935).

Изу­чал ис­то­рию стран Даль­не­го Во­сто­ка и Юго-Восточной Азии, меж­ду­народных от­но­ше­ний в Но­вое и Но­вей­шее вре­мя и национально-ос­во­бо­дительного дви­же­ния. За­ло­жил ос­но­вы на­учного изу­че­ния ис­то­рии Ин­до­не­зии и Фи­лип­пин в отеч.ественной ис­то­рио­гра­фии. С 1937 года пре­по­да­вал в МГУ и других выс­ших учеб­ных за­ве­де­ни­ях. С 1938 года ра­бо­тал в си­сте­ме АН СССР (Институт ис­то­рии, Институт все­об­щей ис­то­рии, Институт во­сто­ко­ве­де­ния, ко­то­рый воз­глав­лял в 1954-1956 годах, и др.).

В ка­чест­ве председателя Национального комитета ис­то­ри­ков СССР (из­бран в 1957 году) сы­грал зна­чительную роль в раз­ви­тии меж­ду­народных на­учных свя­зей советских ис­то­ри­ков, что на­шло от­ра­же­ние в про­ве­де­нии в Мо­ск­ве Меж­ду­народного конг­рес­са ис­то­рических на­ук и из­бра­нии Губера пре­зи­ден­том Меж­ду­народного комитета ис­то­рических на­ук (1970).

В 1956-1962 годах главный ре­дак­тор журнала «Но­вая и но­вей­шая ис­то­рия»; в 1958-1971 годах член Главной ре­дак­ции Советской ис­то­рической эн­ци­кло­пе­дии.

Сочинения:

Ин­до­не­зия. М.; Л., 1932;

Фи­лип­пи­ны. М., 1937; Фи­лип­пин­ская рес­пуб­ли­ка 1898 г. и аме­ри­кан­ский им­пе­риа­лизм. М., 1961.